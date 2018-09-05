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05.09.2018, 17:57

Суд дал разрешение на доступ к телефону еще одной журналистки

Суд дал разрешение на доступ к телефону еще одной журналистки - Фото
Кристина Бердинских Фото: facebook.com/kristina.berdinskikh

За час до этого журналистка в шуточной форме пожаловалась в Facebook на отсутствие интереса ГПУ к содержимому ее телефона

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Суд дал Генеральной прокуратуре разрешение на доступ к информации с телефона журналистки издания Новое Время Кристины Бердинских, которая также присутствовала на встрече представителей СМИ с директором НАБУ Артемом Сытником. Об этом Бердинских написала в Facebook.

По словам журналистки, ей об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

При этом Бердинских уточнила, что решение суда "аналогичное" тому, которое было принято относительно журналистки "Схем" Натальи Седлецкой.

Примечательно, что буквально за час до этого поста Бердинских в Facebook в шуточной форме пожаловалась на отсутствие интереса ГПУ к содержимому ее телефона.

"Моему гневу нет предела! Почему мой телефон вообще никого не интересует))))???? Я же тоже свидетель. Тоже отказалась давать показания", - написала журналистка.

27 августа Печерский районный суд дал Генеральной прокуратуре разрешение на доступ к информации с телефона руководителя программы журналистских расследований "Схемы" Натальи Седлецкой.

Ряд журналистов и общественных организаций призвали Генпрокуратуру не пользоваться разрешением Печерского райсуда, так как это является наступлением на свободу слова. 

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что следователям необходимо установить время встречи Сытника с журналистами, на которой якобы произошло разглашение тайны следствия, однако журналистка Наталья Седлецкая отказалась предоставить эту информацию. 

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Теги: гпу, телефон, артем сытник, Наталья Седлецкая, кристина бердинских
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