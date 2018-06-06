Суд ЕС отменил санкции против Арбузова, введенные в 2017 году

Сергей Арбузов

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Европейский суд в Люксембурге обязал Совет Евросоюза компенсировать все юридические расходы

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Решением Европейского суда в Люксембурге сняты санкции ЕС, введенные Советом Евросоюза против бывшего и.о. премьер-министра Украины и экс-главы Нацбанка Сергея Арбузова в марте 2017 года. Об этом свидетельствует решение суда 6 июня.

Согласно вердикту, решение Совета ЕС, датированное 3 марта 2017 года об ограничительных мерах против лиц и компаний в связи с ситуацией в Украине, аннулировано.

Помимо этого, суд обязал Совет ЕС компенсировать все юридические расходы.

Европейская правда уточняет, что это решение суда не касается продления замораживания Советом ЕС активов Арбузова, потому он все еще остается под европейскими санкциями, которые были введены против беглого президента Виктора Януковича и его окружения в марте 2014 года и каждый год продлевались.

31 января 2018 года ГПУ объявила в розыск бывшего премьер-министра Николая Азарова и экс-руководителя Национального банка Сергея Арбузова.

3 марта 2017 года Совет ЕС продлил до 6 марта 2018 года решение о замораживании активов 15 человек, ответственных за незаконное присвоение госсредств в Украине или за злоупотребление служебным положением.