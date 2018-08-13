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13.08.2018, 17:08

Суд Киева дал евпаторийскому "депутату" условный срок

Суд Киева дал евпаторийскому "депутату" условный срок - Фото
Сергей Осьминин Фото: ru.krymr.com

Обвиняемый в посягательстве на территориальную целостность Украины заключил соглашение с прокуратурой

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Деснянский райсуд Киева приговорил так называемого депутата незаконно созданного оккупационными властями Евпаторийского горсовета Сергея Осьминина к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком в 3 года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

Согласно сообщению, обвиняемый заключил с прокуратурой соглашение о признании вины в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 УК).

Условиями заключения соглашения является безоговорочное признание обвиняемым своей вины в совершении преступления, активное способствование раскрытию преступления, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, сообщили в прокуратуре.

3 апреля 2018 года СБУ на админгранице с Крымом задержала гражданина Украины, который в сентябре 2014 года был избран "депутатом" так называемого Евпаторийского горсовета от политической партии Единая Россия на оккупированном полуострове. Ему сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины.

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Теги: приговор, депутат, соглашение, сергей осьминин, срок
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