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24.05.2018, 15:32

Суд на два месяца продлил арест Крысина

Суд на два месяца продлил арест Крысина - Фото
Юрий Крысин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Адвокаты обвиняемого третий раз без уважительной причины не явились на заседание

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Дарницкий районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры и до 20 июля продлил арест "главарю титушек" во время Майдана Юрию Крысину по делу об убийстве журналиста Вячеслава Веремия. Об этом сообщает Громадське.

Адвокаты Крысина Татьяна Гнатюк, Игорь Василенко, Евгений Сладко третий раз без уважительной причины не явились на заседание, заявив, что не были уведомлены о дате и времени. Суд попросил квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры Киева дать оценку действиям защитников.

Тема дня: Крысиное правосудие в деле убитого журналиста Веремия

22 декабря 2017 года суд признал Крысина виновным в "хулиганстве и нанесении легких телесных повреждений" журналисту Вячеславу Веремию в день его убийства - 18 февраля 2014-го, приговорив к четырем годам тюрьмы условно. Подсудимого освободили в зале суда. Крысин признал, что получил от уголовного "авторитета" $20 тысяч на запугивание и террор против участников Майдана, но отрицает умышленное убийство Веремия.

15 марта Крысин не явился на заседание суда якобы из-за опасения за свою жизнь. Суд постановил привести Крысина в здание суда принудительно. 29 марта его повторно арестовали на два месяца без права внесения залога.

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Теги: Вячеслав Веремий, Юрий Крысин, титушки, майдан
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