Суд назвал заказавших Крысину и Чемесу похищение майдановцев

Юрий Крысин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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Подсудимым продлили срок содержания под стражей на два месяца

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В Дарницком райсуде прокуратура зачитала большую часть обвинительного акта Юрию Крысину и Сергею Чемесу, которым инкриминируются похищения и пытки майдановцев в январе-феврале 2014 года. Об этом сообщает Громадське.

В документе изложена хронология преступлений, в которых обвиняют Крысина и Чемеса, названы фамилии установленных следствием заказчиков и пособников преступлений.

Отмечается, что в январе-феврале Крысин и Чемес действовали по заказу украинских бизнесменов Алексея Чеботарева и Романа Щинкина, которые сейчас находятся в розыске, а также Армена Саркисяна, недавно задержанного во Франции. За бизнесменами, по данным следствия, стояло прежнее руководство правоохранительных органов Украины во главе с Виталием Захарченко.

За организацию преступления и пособничество в похищении майдановцев с 19 по 22 января 2014 года Юрий Крысин получил $200 тыс. от Алексея Чеботарева, $15 тыся. отдал Сергею Чемесу, который во время отсутствия Крысина в стране координировал действия "титушок".

16 июля Крысину и Чемесу продлили срок содержания под стражей до 13 сентября включительно.

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