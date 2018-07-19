Суд ООН потребовал от РФ возобновить работу Меджлиса

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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России напомнили о необходимости выполнения приказа суда ООН

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Суд ООН направил России требование выполнить обязательный пункт приказа ООН о возобновлении работы Меджлиса. Об этом на своей странице в Facebook сообщила заместитель главы МИД Украины Лана Зеркаль.

Она рассказала, что только что МИД получил письмо от суда ООН, в котором он сообщает о направленном в РФ письме с требованием, "сформулированном на присущем Суду консервативно-дипломатическом языке", возобновить действия Меджлиса.

Зеркаль отметила, что МИД обратился в Суд ООН 19 апреля, когда стало ясно, что РФ не собирается выполнять этот пункт приказа суда. По ее словам, в переписке с судом Россия "пыталась убедить всех, что крымские татары хорошо живут в условиях оккупации". Однако суд остался непреклонным – потребовал выполнения приказа.

Россия должна принять меры по возобновлению деятельности Меджлиса и проинформировать об этом суд до 19 января 2019 года, отметила Зеркаль.

19 апреля 2017 года суд в Гааге принял решение ввести меры по иску "Украина против РФ": Россию обязали воздержаться от ограничений крымских татар в представительстве их интересов, в том числе возобновить деятельность Меджлиса и обеспечить возобновление образования нацменьшинств на украинском языке. В оккупационной власти заявили, что не собираются пересматривать запрет Меджиса.