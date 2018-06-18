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18.06.2018, 17:30

Суд оставил под стражей подозреваемого по делу Бабченко

Суд оставил под стражей подозреваемого по делу Бабченко - Фото
Борис Герман (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Адвокат Бориса Германа заявил, что защита обжалует сообщение о подозрении

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Апелляционный суд Киева отказался удовлетворить жалобу прокуроров на меру пресечения Борису Герману, подозреваемому в организации убийства журналиста Аркадия Бабченко. Такое решение огласил судья Вячеслав Дзюбин, сообщает корреспондент Укринформа.

"Чуда не произошло", - сказал адвокат подозреваемого Евгений Солодко.

В то же время он заявил, что защита обжалует сообщение о подозрении Герману.

1 июня суд отправил Германа под арест на два месяца без права залога.

Сегодня в суде Герман заявил, что в списке 47 человек, которых планировали ликвидировать российские спецслужбы, не было Бабченко, но был Александр Аваков, сын главы МВД Арсена Авакова.

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Теги: Евгений Солодко, суд, мера пресечения, арест, борис герман
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