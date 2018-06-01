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01.06.2018, 15:19

Суд оставил Вышинского в СИЗО

Суд оставил Вышинского в СИЗО - Фото
Кирилл Вышинский

Во время судебного заседания он заявил, что отказывается от украинского гражданства

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Апелляционный суд Херсонской области отказался изменять меру пресечения для подозреваемого в госизмене руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Об этом сообщила корреспондент Hromadske из зала суда.

Во время судебного заседания он заявил, что отказывается от украинского гражданства, и обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой обеспечить его правовую защиту.

15 мая 2018 года в Киеве СБУ совместно с прокуратурой Крыма провели обыски в офисе и месту жительства руководства РИА Новости Украина. Там считают, что РФ использовала издание в информационной войне против Украины. Вышинский  был задержан по подозрению в госизмене, у него нашли два паспорта – украинский и российский.

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Теги: сизо, мера пресечения, арест, риа новости украина, кириллд вышинский
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