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01.06.2018, 17:44

Суд отказался признать незаконной реадмиссию Саакашвили в Польшу

Суд отказался признать незаконной реадмиссию Саакашвили в Польшу - Фото
Михаил Саакашвили (фото - LIGA.net)

Админсуд установил, что реадмиссия политика, незаконно находившегося в Украине, в феврале этого года была проведена "по стандартной процедуре"

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Окружной административный суд Киева отказался признать незаконной реадмиссию экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили в Польшу. Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

В своем иске политик просил суд признать незаконным решение Государственной миграционной службы о его выдворении и обязать ГМС отменить его. Также Саакашвили требовал признать незаконными действия ГМС и Госпогранслужбы против него в рамках реадмиссии.

Судом установлено, что 10 сентября 2017 года Саакашвили незаконно пересек границу Украины с территории Польши и этот факт подтвержден судебными постановлениями.

Также ОАСК установил, что реадмиссия Саакашвили как лица, незаконно находившегося в Украине, была проведена "по стандартной процедуре на основании соглашения между Украиной и ЕС о реадмиссии". При этом Польша согласилась принять выдворенного политика, о чем уведомила ГМС.

10 сентября 2017-го лишенный украинского гражданства Саакашвили попал на территорию Украины из Польши, не пройдя пограничного контроля. Суд признал экс-главу Одесской ОГА виновным в незаконном пересечении границы, а также отказал в удовлетворении иска по поводу непризнания его беженцем.

12 февраля 2018 года Саакашвили задержали в Киеве и в тот же день по процедуре реадмиссии вернули в Польшу.

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Теги: михаил саакашвили, реадмиссия саакашвили, выдворение саакашвили, гражданство саакашвили
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