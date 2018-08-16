Суд отказался выводить из дела Януковича бесплатного адвоката

Фото: LIGA.net

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Оболонский суд прервал дебаты и объявил перерыв по делу о госизмене беглого президента

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Оболонский суд отказался выводить бесплатного адвоката Юрия Рябовола из процесса по делу о госизмене экс-диктатора Виктора Януковича. Такое решение огласил судья Владислав Девятко, передает корреспондент LIGA.net.

В суд поступило заявление Януковича, в котором он отказался от адвокатских услуг Рябовола.

Его интересы представляют другие защитники по его выбору, а этому адвокату он не доверяет. Реагируя на ходатайство, прокуратура напомнила, что обвиняемый не вправе отказываться от бесплатного адвоката.

"Мы видели систематические нарушения, когда платные адвокаты в зале судебных заседаний срывали заседания и сбегали с него. Назначить государственного адвоката - это было единственно верное решение", - сказали обвинители.

Адвокат Виталий Сердюк возразил, что закон позволяет участвовать в деле только пяти адвокатам и прямо запрещает привлекать государственного адвоката, если есть платные защитники.

Сам Рябовол заявил, что Янукович отказался от его услуг, и согласился с платными адвокатами - предложил отменить постановление о его введении в дело. Суд в этом отказал.

Янукович имеет право на выбор адвоката, и реализовал его, когда заключил договора с пятью защитниками.

Но, сослался судья Девятко на ряд решений ЕСПЧ, те заявители, которые получают помощь бесплатно, права на выбор защитника не имеют. Заменить бесплатного адвоката можно, только если он явно не справляется с обязанностями. После этого прокурор начал зачитывать текст дебатов, а адвокаты Януковича - громко кричать и перебивать его.

"Сейчас на связи находится бывший премьер-министр Азаров! Свидетель Ярощук! Прокурор, прекратите читать, остановитесь. Дайте возможность вызвать свидетелей. Не выполняйте незаконные указания", - кричал Сердюк. Адвокат Биленко от крика сорвал голос.

Суд прервал дебаты и объявил перерыв. Полиция должна в это время обеспечить порядок в зале и за его пределами: удалить звукоусиливающую аппаратуру, которую суд не разрешал ставить.

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16 августа 2018 года судебные распорядители и полиция, превозмогая сопротивление коммерческих защитников Януковича, силой протолкнули Рябовола в зал судебных заседаний, где рассматривается дело о госизмене беглого экс-президента.

4 марта 2017 года прокуратура передала в суд обвинительный акт: Януковича подозревают в нескольких преступлениях: госизмене, пособничестве в умышленных действиях для изменения границы и в ведении агрессивной войны.