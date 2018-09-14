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14.09.2018, 13:59

Суд отпустил на поруки министра инфраструктуры Омеляна

Суд отпустил на поруки министра инфраструктуры Омеляна - Фото
Владимир Омелян в суде (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Сторона обвинения просила назначить для Омеляна залог в 5 млн грн, считая другие варианты меры пресечения неэффективными

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Соломенский райсуд Киева отпустил министра инфраструктуры Владимира Омеляна на поруки министра спорта Игоря Жданова и депутата от Народного фронта Федора Бендюженко. Такое решение было принято сегодня на заседании суда по избранию меры пресечения, передает корреспондент LIGA.net.

Омелян также должен сдать все свои паспорта для выезда за границу.

Сторона обвинения просила избрать для министра меру пресечения в виде залога в 5 млн грн, считая, что поручительство или личные обязательства не будут гарантией должного "процессуального поведения" Омеляна.

Вчера, 13 сентября, детективы НАБУ сообщили Омеляну о подозрении в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации. Следствие считает, что Омелян с 2000 года получил 2,17 млн грн законного дохода, а его расходы только в период с 2008 по весну 2015 года составили не менее 3,45 млн грн. Министр опроверг выдвинутые против него обвинения и заявил, что на него давят в НАБУ.

Подробно о том, в чем обвиняют министра, можно почитать здесь.

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Теги: мера пресечения, владимир омелян
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