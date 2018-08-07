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Боты:
07.08.2018, 17:07

Суд подтвердил восстановление Бочковского в должности главы ГСЧС

Суд подтвердил восстановление Бочковского в должности главы ГСЧС - Фото
Сергей Бочковский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По решению суда, Бочковский за время вынужденного прогула должен получить более 500 тысяч гривень

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Киевский апелляционный административный суд подтвердил восстановление Сергея Бочковского в должности главы ГСЧС. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.

Судьи оставили без изменений решение окружного административного суда, уточнив при этом сумму компенсации. За время вынужденного прогула с 25 марта 2015 года по 26 апреля 2018 года Бочковский по решению суда должен получить более 500 тысяч гривень.

25 марта 2015 года на тот момент главу ГСЧС Сергея Бочковского с замом Василием Стоецким задержали в прямом эфире на заседании Кабмина по подозрению в организации "топливной схемы" с ущербом для казны в объеме 6,5 млн грн. Чиновники были уволены.

Примерно в то же время глава МВД Арсен Аваков заявлял, что при обыске в кабинете Бочковского нашли документы на офшорную фирму. В 2017 году экс-главе ГСЧС инкриминировали растрату на закупках металлоискателей, а также вымогательство денег у руководителей низовых подразделений ведомства.

26 апреля стало известно, что Окружной административный суд Киева восстановил в должности Бочковского - его увольнение признано незаконным.

27 апреля Министерство внутренних дел обжаловало это решение. Также в ведомстве заявили, что пожалуются в Высший совет правосудия на действия судей, восстановивших Бочковского в должности.

В тот же день Бочковский пытался попасть в свой бывший кабинет в ГСЧС, однако его не пустила охрана.

17 июля 2018 года Киевский апелляционный административный суд рассматривал вопрос о восстановлении Бочковского, которого в 2015 году задерживали в прямом эфире прямо на заседании правительства, в должности главы ГСЧС.

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Теги: апелляционный суд, ГСЧС, сергей бочковский
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