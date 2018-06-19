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19.06.2018, 17:31

Суд продлил арест подозреваемой в госизмене "волонтера победы"

Суд продлил арест подозреваемой в госизмене "волонтера победы" - Фото
Елена Одновол (фото - росСМИ)

Херсонский горсуд продлил арест Елены Одновол на два месяца

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Херсонский горсуд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для руководителя всероссийского общественного движения "Волонтеры победы" Елены Одновол, подозреваемой в госизмене. Соответствующая информация обнародована на сайте судебной власти. 

Арест продлен на два месяца.

"Постановлением следственного судьи от 19 июня 2018 года ходатайство следователя было удовлетворено и продлен срок содержания под стражей до 17 августа 2018 года", - сказано в сообщении. 

На админгранице с Крымом 23 апреля была задержана руководитель крымского отделения «Волонтеров Победы» Елена Одновол. Прокуратура АРК вручила ей подозрение в совершении государственной измены. 25 апреля суд в Херсоне арестовал Одновол на 60 суток без залога.

Согласно данным украинской прокуратуры, задержанная незаконно организовала и проводила в аннексированном Крыму и Севастополе сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина кандидатом на пост президента России на выборах 2018 года.

Прокуратура АРК называет ее "доверенным лицом Путина". В официальных списках доверенных лиц российского президента она не значится. 

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Теги: оккупация Крыма Россией, Крым, оккупация крыма, доверенное лицо путина, елена одновол, волонтеры победы
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