Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
13.06.2018, 17:44

Суд вернул на доработку обвинительный акт в деле Вороненкова

Суд вернул на доработку обвинительный акт в деле Вороненкова - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Вместе с тем суд продлил меру пресечения подозреваемым до 11 августа

Реклама
Реклама

Шевченковский райсуд Киева вернул прокуратуре обвинительный акт по делу об убийстве российского экс-депутата Дениса Вороненкова на доработку. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщил Владислав Добош, адвокат одного из обвиняемых Ярослава Тарасенко.

По его словам, обвинительный акт "не соответствует закону". "Там не сформулировано обвинение в соответствии с законом, так, как это должно быть. Там есть ряд недостатков, которые исключают возможность принятия его к рассмотрению в суде", - сказал адвокат.

Вместе с тем суд продлил меру пресечения обвиняемым до 11 августа.

Сколько времени займет доработка обвинительного акта, Добош не знает. Закон, по его словам, не устанавливает максимальных сроков. "В любом случае до окончания меры пресечения они постараются его подать", - сказал адвокат.

Также, отметил Добош, прокуратура может обжаловать в Апелляционном суде возвращение Шевченковским судом обвинительного акта.

Адвокат уточнил, что речь идет об обвинительном акте против Ярослава Тарасенко и Александра Лося.

Корреспондент LIGA.net попытался получить комментарий прокуратуры Киева по этому вопросу, однако пресс-секретарь прокуратуры на телефонные звонки не отвечает.

Также не отвечает на звонки пресс-служба Шевченковского райсуда.

Пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко сказал корреспонденту, что не имеет информации об указанном событии.

Тарасенко обвиняют по ч.5 ст.27, п.6, 11, 12 ч.2 ст.115 (пособничество в умышленном убийстве по корыстным мотивам, по заказу, по предварительному сговору группой лиц), ч.1 ст.263 (ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) УК. Александра Лося обвиняют по ч.5 ст.27, п.6, 11, 12, ч.2 ст.115 УК.

23 марта 2017 года Вороненкова у киевского отеля Премьер Палас средь бела дня застрелил экс-боец Нацгвардии Павел Паршов. Охранник экс-депутата успел ранить нападавшего, позже тот скончался в больнице.

10 мая прокуратура Киева завершила досудебное расследование в деле.

Читайте также
Хроника войны России против Украины: последние события в Донбассе 13.06.2018Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Денис Вороненков, суд, обвинительный акт, прокуратура, ярослав тарасенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
В Николаеве глава аппарата суда задержан на взятке - прокуратура
Происшествия В Николаеве глава аппарата суда задержан на взятке - прокуратура
Дело против депутата Киевсовета Крымчака направлено в суд - САП
Киев Дело против депутата Киевсовета Крымчака направлено в суд - САП
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 