Суд вернул на доработку обвинительный акт в деле Вороненкова

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Вместе с тем суд продлил меру пресечения подозреваемым до 11 августа

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Шевченковский райсуд Киева вернул прокуратуре обвинительный акт по делу об убийстве российского экс-депутата Дениса Вороненкова на доработку. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщил Владислав Добош, адвокат одного из обвиняемых Ярослава Тарасенко.

По его словам, обвинительный акт "не соответствует закону". "Там не сформулировано обвинение в соответствии с законом, так, как это должно быть. Там есть ряд недостатков, которые исключают возможность принятия его к рассмотрению в суде", - сказал адвокат.

Вместе с тем суд продлил меру пресечения обвиняемым до 11 августа.

Сколько времени займет доработка обвинительного акта, Добош не знает. Закон, по его словам, не устанавливает максимальных сроков. "В любом случае до окончания меры пресечения они постараются его подать", - сказал адвокат.

Также, отметил Добош, прокуратура может обжаловать в Апелляционном суде возвращение Шевченковским судом обвинительного акта.

Адвокат уточнил, что речь идет об обвинительном акте против Ярослава Тарасенко и Александра Лося.

Корреспондент LIGA.net попытался получить комментарий прокуратуры Киева по этому вопросу, однако пресс-секретарь прокуратуры на телефонные звонки не отвечает.

Также не отвечает на звонки пресс-служба Шевченковского райсуда.

Пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко сказал корреспонденту, что не имеет информации об указанном событии.

Тарасенко обвиняют по ч.5 ст.27, п.6, 11, 12 ч.2 ст.115 (пособничество в умышленном убийстве по корыстным мотивам, по заказу, по предварительному сговору группой лиц), ч.1 ст.263 (ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) УК. Александра Лося обвиняют по ч.5 ст.27, п.6, 11, 12, ч.2 ст.115 УК.

23 марта 2017 года Вороненкова у киевского отеля Премьер Палас средь бела дня застрелил экс-боец Нацгвардии Павел Паршов. Охранник экс-депутата успел ранить нападавшего, позже тот скончался в больнице.

10 мая прокуратура Киева завершила досудебное расследование в деле.