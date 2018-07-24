Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
24.07.2018, 14:57

Суд вернул отцу Арбузова дом и земельные участки

Суд вернул отцу Арбузова дом и земельные участки - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Дом отец экс-чиновника приобрел в 2012 году, а землей владел с марта 2014 года

Реклама
Реклама

Суд снял арест с дома и земельного участка отца бывшего первого вице-премьер-министра и экс-главы Нацбанка Сергея Арбузова. Такое решение, которое было опубликовано в реестре 20 июля, принял Печерский райсуд Киева.

Согласно решению суда отменен арест с дома площадью 415,9 квадратных метра и два земельных участка.

Согласно материалам дела, дом отец экс-чиновника купил в 2012 году, а землю - в марте 2014 года.

Это имущество было арестовано в рамках расследования присвоения средств Сергеем Арбузовым.

"Учитывая вышеизложенное, в настоящее время отсутствуют достаточные основания полагать, что ЛИЦО_2 (Геннадий Арбузов, - ред.) получил соответствующее имущество незаконным путем и оно получено за счет доходов от совершенного преступления", – отмечается в решении суда.

Следователь, по ходатайству которого в 2016 году арестовали имущество, на судебное заседание не явился и "не предоставил доказательства в опровержение доводов заявителя".

Решение суда обжалованию не подлежит. 

6 июня 2018 года решением Европейского суда в Люксембурге были сняты санкции ЕС, введенные Советом Евросоюза против Арбузова в марте 2017 года, против Арбузова.

31 января 2018 года ГПУ объявила в розыск бывшего премьер-министра Николая Азарова и Арбузова.

Читайте также
Хроника войны России против Украины: последние новости Донбасса 24.07.2018Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: суд, сергей арбузов, имущество отца
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Выяснилось, кто будет управлять Межигорьем
Недвижимость Выяснилось, кто будет управлять Межигорьем
Парубий: Предатели в МВД саботировали освобождение СБУ в Луганске
Политика Парубий: Предатели в МВД саботировали освобождение СБУ в Луганске
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 