Суд вернул отцу Арбузова дом и земельные участки

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Дом отец экс-чиновника приобрел в 2012 году, а землей владел с марта 2014 года

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Суд снял арест с дома и земельного участка отца бывшего первого вице-премьер-министра и экс-главы Нацбанка Сергея Арбузова. Такое решение, которое было опубликовано в реестре 20 июля, принял Печерский райсуд Киева.

Согласно решению суда отменен арест с дома площадью 415,9 квадратных метра и два земельных участка.

Согласно материалам дела, дом отец экс-чиновника купил в 2012 году, а землю - в марте 2014 года.

Это имущество было арестовано в рамках расследования присвоения средств Сергеем Арбузовым.

"Учитывая вышеизложенное, в настоящее время отсутствуют достаточные основания полагать, что ЛИЦО_2 (Геннадий Арбузов, - ред.) получил соответствующее имущество незаконным путем и оно получено за счет доходов от совершенного преступления", – отмечается в решении суда.

Следователь, по ходатайству которого в 2016 году арестовали имущество, на судебное заседание не явился и "не предоставил доказательства в опровержение доводов заявителя".

Решение суда обжалованию не подлежит.

6 июня 2018 года решением Европейского суда в Люксембурге были сняты санкции ЕС, введенные Советом Евросоюза против Арбузова в марте 2017 года, против Арбузова.

31 января 2018 года ГПУ объявила в розыск бывшего премьер-министра Николая Азарова и Арбузова.