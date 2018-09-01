Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
01.09.2018, 19:25

Суд вынес приговор организатору убийства Бабченко

Суд вынес приговор организатору убийства Бабченко - Фото
Василий Грицак (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Борис Герман осужден на 4,5 года лишения свободы, сообщил глава СБУ

Реклама
Реклама

Голосеевский районный суд принял решение относительно приговора для Бориса Германа - организатора убийства журналиста Аркадия Бабченко - в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы. Об этом глава СБУ Василий Грицак сообщил сегодня, 1 сентября, пишет Укринформ.

"30 августа Голосеевским районным судом был признан виновным гражданин Борис Герман в том, в чем он и обвинялся, и ему назначен реальный срок наказания в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы. Этот приговор вступит в силу через месяц", - сказал Грицак.

По его словам, Герман пошел на сделку со следствием и свою вину признал полностью.

"Сотрудничает со следствием, дает очень интересные показания, которые нами будут в дальнейшем проверяться и документироваться", - уточнил Грицак.

Читайте также: Порошенко об инсценировке убийства Бабченко: Это было необходимо

29 мая 2018 года в СМИ появилась информация о том, что неизвестный выстрелил в Бабченко в его киевской квартире, а журналист умер по пути в больницу. На следующий день выяснилось, что убийство было инсценировкой: журналист появился на брифинге СБУ/ГПУ. Грицак заявил, что реальное покушение заказали в РФ, и для поимки организаторов силовики пошли на массовый обман.

Бориса Германа арестовали 31 мая. 21 августа он признал вину.

1 июня генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что правоохранители получили список из 47 лиц, которых якобы планировали ликвидировать спецслужбы РФ.

Читайте также
Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018Тема дня. Человек Порошенко: все факты о новом руководителе НАПК 28.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: суд, василий грицак, сбу, аркадий бабченко, Борис Германи
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
"Убедитесь на суде": СБУ покажет российский след в деле Бабченко
Политика "Убедитесь на суде": СБУ покажет российский след в деле Бабченко
"Убийство" Бабченко: Подозреваемый сотрудничает со следствием
Происшествия "Убийство" Бабченко: Подозреваемый сотрудничает со следствием
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 