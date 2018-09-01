Суд вынес приговор организатору убийства Бабченко

Василий Грицак (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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Борис Герман осужден на 4,5 года лишения свободы, сообщил глава СБУ

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Голосеевский районный суд принял решение относительно приговора для Бориса Германа - организатора убийства журналиста Аркадия Бабченко - в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы. Об этом глава СБУ Василий Грицак сообщил сегодня, 1 сентября, пишет Укринформ.

"30 августа Голосеевским районным судом был признан виновным гражданин Борис Герман в том, в чем он и обвинялся, и ему назначен реальный срок наказания в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы. Этот приговор вступит в силу через месяц", - сказал Грицак.

По его словам, Герман пошел на сделку со следствием и свою вину признал полностью.

"Сотрудничает со следствием, дает очень интересные показания, которые нами будут в дальнейшем проверяться и документироваться", - уточнил Грицак.

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29 мая 2018 года в СМИ появилась информация о том, что неизвестный выстрелил в Бабченко в его киевской квартире, а журналист умер по пути в больницу. На следующий день выяснилось, что убийство было инсценировкой: журналист появился на брифинге СБУ/ГПУ. Грицак заявил, что реальное покушение заказали в РФ, и для поимки организаторов силовики пошли на массовый обман.

Бориса Германа арестовали 31 мая. 21 августа он признал вину.

1 июня генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что правоохранители получили список из 47 лиц, которых якобы планировали ликвидировать спецслужбы РФ.