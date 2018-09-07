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07.09.2018, 11:18

Суд вынуждает печатать учебники с российским плагиатом - Гриневич

Суд вынуждает печатать учебники с российским плагиатом - Гриневич - Фото
Лилия Гриневич (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В некоторых школьных учебниках замечен плагиат из российских и польских аналогов, а также ссылки на запрещенные в Украине соцсети страны-оккупанта РФ

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Суды заставляют министерство образования и науки печатать школьные учебники с российским плагиатом. На это, выступая в парламенте, посетовала глава ведомства Лилия Гриневич, передает из зала заседаний корреспондент LIGA.net.

"В этом году (уже есть) первый прецедент, когда суд нас вынуждает печатать учебники, которые, по мнению МОН, печатать нельзя. Например, в учебнике по информатике есть ссылки на российские сайты "Одноклассники" и так далее. Или плагиат из российских или польских учебников", - рассказала она.

При этом суд, по словам Гриневич, останавливает печать всей линейки учебников по предмету.

Министр также отметила, что в некоторых учебниках, которые уже прошли экспертизу, специалисты Минобразования обнаружили ошибки. К примеру, в материалах по истории для старших классов найдены неправильные даты, а также замечены трактовки событий из советской историографии.

Гриневич подчеркнула, что система экспертиз будет реформирована.

Читайте также: Гриневич сказала, когда напечатают учебники для школьников

29 августа сообщалось, что в Украине сорваны сроки печати учебников - из-за этого уволят сотрудников Института модернизации содержания образования, который отвечает за процесс, а саму структуру реорганизуют. Гриневич сказала, что "лучше подождать", чем печатать учебники по истории для 5-го и 10-го классов с "абсолютно советской историографией".

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Теги: образование, пропаганда, школа, лилия гриневич, учебники
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