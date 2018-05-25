Судья, приговоривший Крысина к условному сроку, подал в отставку

Олег Линник Фото: скриншот с видео

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Высший совет правосудия планирует рассмотреть материалы об увольнении Олега Линника в связи с подачей заявления об отставке

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Судья Шевченковского районного суда Киева Олег Линник, который в деле об убийстве журналиста Вячеслава Веремия приговорил к условному сроку Юрия Крысина, подал в отставку. Об этом говорится в проекте повестки дня заседания Высшего совета правосудия.

Согласно документу, ВСП планирует рассмотреть материалы об увольнении Линника в связи с подачей заявления об отставке 29 мая.

22 декабря 2017 года Шевченковский райсуд Киева признал Юрия Крысина виновным в нападении на журналиста газеты Вести Вячеслава Веремия во время событий Майдана и приговорил его к четырем годам тюрьмы с испытательным сроком два года. Соответствующее решение вынес судья Олег Линник.

Сторона обвинения просила для Крысина шесть лет тюремного заключения. Ему инкриминировали ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений).