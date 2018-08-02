Судья запретил называть олигархами тех, кто платил Манафорту

Пол Манафорт (фото - скриншот с видео)

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Судья по делу Пола Манафорта призвал не оскорблять его украинских работодателей

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Судья по делу Пола Манафорта призвал сторону обвинения в лице офиса спецпрокурора США Роберта Мюллера не называть словом "олигарх" людей в Украине, которые платили экс-главе штаба Дональда Трампа миллионы за работу в качестве консультанта при беглом президенте Украины Викторе Януковиче. Об этом сообщает Голос Америки. По его словам, слово "олигарх" имеет "пренебрежительное" значение и не соответствует обвинению против Манафорта в банковском мошенничестве и неуплате налогов. "В Америке так не заведено", - заявил судья Томас Джон Эллис, разъясняя юристам Мюллера, что слово "олигарх" ассоциируется с "гнусными" людьми и подчеркивает их "вину". В свою очередь, судья отметил, что демократ Джордж Сорос и один из консервативных братьев Кох могут называться олигархами.

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В конце зимы 2018-го против Манафорта и его помощника Гейтса власти США выдвинули обвинения в уклонении от налогов на доходы, полученные в Украине при Януковиче. По данным расследующего "российское дело" Роберта Мюллера, Манафорт заработал в Украине за почти 10 лет более $60 млн, которые распределял по более чем 30 банковским счетам в трех странах. Его защита заявила, что "украинские олигархи требовали тайные платежи"

Манафорта обвиняют по 18 пунктам, в том числе в заговоре против государства и отмывании денег. В совокупности ему грозит до 305 лет тюрьмы. Он не признает себя виновным, хотя попытка опротестовать расследование Мюллера была неудачной.

15 июня суд в Вашингтоне принял решение о взятии под стражу Манфорта. Президент США Дональд Трамп назвал решение суда "несправедливым". Манафорт ждал суда в тюрьме им. Уильяма Тюрсдейла в Александрии, штат Вирджиния. Процесс начался 31 июля.

В конце июля мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что получал предложения о сотрудничестве от Манафорта.