Сущенко передал из тюрьмы новый рисунок: фото

Роман Сущенко (скриншот из видеозаписи)

commenthover

Политзаключенный РФ при создании пейзажа Сиднея использовал шариковую ручку, чай и карандаш

Реклама

Реклама

Незаконно осужденный в РФ украинский журналист Роман Сущенко в День журналиста передал из тюрьмы новый рисунок. Об этом сообщила его дочь Юлия Сущенко, передает Укринформ.

"Сегодня получила от отца шестнадцатый рисунок - пейзаж австралийского города Сидней. Можно назвать это символическим подарком коллегам на День журналиста, которые, надеюсь, поддержат его в этот профессиональный праздник", - сказала она.

На обратной стороне рисунка политзаключенный Кремля отметил, что при создании пейзажа использовал шариковую ручку, чай и карандаш.

Фото: ukrinform.ua

Сущенко также поделился с семьей, что ему уже достаточно длительное время не отдают писем, поступающих в его адрес в СИЗО, второй месяц "рассматривают" его заявление на разрешение осуществить звонки родным.

"В последний раз мы говорили с отцом в начале марта, после смерти дедушки. Отец постоянно пишет заявления с просьбой предоставить ему разрешение на новые вызовы. По правилам СИЗО, заявления доставляют как спецпочту в течение 2-3 дней, однако к отцу идут уже второй месяц. Очевидно, что это давление и манипуляция ", - подчеркнула Юлия Сущенко.

30 сентября 2016 года в Москве ФСБ незаконно задержала собкора ИА Укринформ во Франции Романа Сущенко. Ему предъявили обвинение в "шпионаже" и заявили, что Сущенко - "сотрудник ГУР". В разведке это опровергли. Российские прокуроры требовали для него 14 лет тюрьмы, и 4 июня 2018 года суд вынес приговор - 12 лет колонии строгого режима. Во время "последнего слова" Сущенко не признал вину.

СМИ сообщали, что Сущенко или другого украинского политзаключенного Олега Сенцова могут обменять на задержанного в Киеве кремлевского пропагандиста Кирилла Вышинского - главу теперь уже закрытого ресурса РИА Новости Украина.