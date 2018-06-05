Сущенко выяснял планы Кремля о наступлении на Мариуполь - СМИ РФ

Роман Сущенко (скриншот из видеозаписи)

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Вчера украинского журналиста, который был незаконно задержан в Москве осенью 2016 года, приговорили в РФ к 12 годам тюрьмы за "шпионаж"

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Незаконно осужденный в РФ украинский журналист Роман Сущенко якобы пытался выяснить во время визита в Москву осенью 2016 года, будет ли гибридная российская армия снова наступать на Мариуполь. Такую версию со ссылкой на "источники" сообщил прокремлевский ресурс Коммерсант.

Вчера Сущенко дали 12 лет тюрьмы по делу о "шпионаже". Поскольку оно было засекречено, в суде огласили только вводную и резолютивную части приговора. Общественный защитник журналиста Марк Фейгин подробности дела разглашать также отказался, сославшись на его секретность.

Российское издание пишет, что отпуск Сущенко (выпускник военного училища в звании полковника) использовал якобы не только для встреч с двоюродным братом, но и для сбора информации.

Следствие считает, что его "интересовали структурные подробности незадолго до этого созданной Росгвардии", а также он, как полагают в ФСБ, "пытался выяснить у бывших российских военных, возможно или нет новое наступление из ДНР на Мариуполь".

"Роман Сущенко встретил решение суда спокойно, не проронив ни слова. Лишь когда председательствующий Олег Музыченко поинтересовался у осужденного, понятен ли ему приговор, коротко ответил: "Да", - резюмировало издание.

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30 сентября 2016 года в Москве ФСБ незаконно задержала собкора ИА Укринформ во Франции Романа Сущенко. Ему предъявили обвинение в "шпионаже" и заявили, что Сущенко - "сотрудник ГУР". В разведке это опровергли. Российские прокуроры требовали для него 14 лет тюрьмы, и 4 июня 2018 года суд вынес приговор - 12 лет колонии строгого режима. Во время "последнего слова" Сущенко не признал вину.

СМИ сообщали, что Сущенко или другого украинского политзаключенного Олега Сенцова могут обменять на задержанного в Киеве кремлевского пропагандиста Кирилла Вышинского - главу теперь уже закрытого ресурса РИА Новости Украина.