Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
05.06.2018, 11:19

Сущенко выяснял планы Кремля о наступлении на Мариуполь - СМИ РФ

Сущенко выяснял планы Кремля о наступлении на Мариуполь - СМИ РФ - Фото
Роман Сущенко (скриншот из видеозаписи)

Вчера украинского журналиста, который был незаконно задержан в Москве осенью 2016 года, приговорили в РФ к 12 годам тюрьмы за "шпионаж"

Реклама
Реклама

Незаконно осужденный в РФ украинский журналист Роман Сущенко якобы пытался выяснить во время визита в Москву осенью 2016 года, будет ли гибридная российская армия снова наступать на Мариуполь. Такую версию со ссылкой на "источники" сообщил прокремлевский ресурс Коммерсант.

Вчера Сущенко дали 12 лет тюрьмы по делу о "шпионаже". Поскольку оно было засекречено, в суде огласили только вводную и резолютивную части приговора. Общественный защитник журналиста Марк Фейгин подробности дела разглашать также отказался, сославшись на его секретность.

Российское издание пишет, что отпуск Сущенко (выпускник военного училища в звании полковника) использовал якобы не только для встреч с двоюродным братом, но и для сбора информации.

Следствие считает, что его "интересовали структурные подробности незадолго до этого созданной Росгвардии", а также он, как полагают в ФСБ, "пытался выяснить у бывших российских военных, возможно или нет новое наступление из ДНР на Мариуполь".

"Роман Сущенко встретил решение суда спокойно, не проронив ни слова. Лишь когда председательствующий Олег Музыченко поинтересовался у осужденного, понятен ли ему приговор, коротко ответил: "Да", - резюмировало издание.

Читайте также: РФ подписала приговор себе: Порошенко о судилище над Сущенко

30 сентября 2016 года в Москве ФСБ незаконно задержала собкора ИА Укринформ во Франции Романа Сущенко. Ему предъявили обвинение в "шпионаже" и заявили, что Сущенко - "сотрудник ГУР". В разведке это опровергли. Российские прокуроры требовали для него 14 лет тюрьмы, и 4 июня 2018 года суд вынес приговор - 12 лет колонии строгого режима. Во время "последнего слова" Сущенко не признал вину.

СМИ сообщали, что Сущенко или другого украинского политзаключенного Олега Сенцова могут обменять на задержанного в Киеве кремлевского пропагандиста Кирилла Вышинского - главу теперь уже закрытого ресурса РИА Новости Украина.

Читайте также
Хроника войны России против Украины: последние события в Донбассе 05.06.2018Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: война в донбассе, разведка, роман сущенко, марк фейгин, политзаключенный, мариуполь
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
В РФ ответили экс-президенту Эстонии об утрате Петербурга
Мир В РФ ответили экс-президенту Эстонии об утрате Петербурга
Боевики прячут Грады и стягивают танки: факты от ОБСЕ и СЦКК
Происшествия Боевики прячут Грады и стягивают танки: факты от ОБСЕ и СЦКК
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 