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08.08.2018, 15:19

Связисты ВСУ назвали рации, которые россиянам сложно подавить

Связисты ВСУ назвали рации, которые россиянам сложно подавить - Фото
Фото: aselsan.com.tr

Способность противостоять вмешательству противника у радиостанций Aselsan на голову выше, чем у Elbit, уверены после испытаний в украинской армии

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Турецкие радиостанции Aselsan более защищены в военном плане, чем израильские Elbit, уверены в управлении связи Вооруженных Сил Украины. Как передает корреспондент LIGA.net, об этом сообщил на брифинге, отвечая на вопросы журналистов, начальник главного управления связи и информационных систем ГШ ВСУ Владимир Рапко.

Генерал-майор отметил, что ВСУ используют средства радиосвязи в УКВ-диапазоне четырех компаний - Motorola, Harris, Aselsan и Elbit.

Комментируя информацию о том, что россияне во время войны в Нагорном Карабахе "взламывали" Aselsan, Рапко подчеркнул, что "как раз наоборот - радиостанции Aselsan противостояли РФ, а радиостанции Elbit были подавлены".

"У меня эта информация от начальников связи тех стран (которые их использовали, - ред.). Испытания всех типов радиостанций показали, что способность противостоять вмешательству противника у Aselsan на голову выше, чем у Elbit", - сказал он.

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Рапко уточнил, что речь идет о характеристиках тех станций обеих фирм, которые закупила Украина.

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Теги: ВСУ, связь, Aselsan, Elbit, Harris, Motorola, радиостанция
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