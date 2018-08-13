Сын Стуса отказался сотрудничать с авторами фильма о его отце

Дмитрий Стус Фото: скриншот с видео

commenthover

Дмитрий заявил, что его отношение к создателям фильма и к самой картине не изменится, даже если в фильм вернут сцену с Виктором Медведчуком

Реклама

Реклама

Сын украинского поэта Василия Стуса Дмитрий заявил, что создатели фильма о его отце нарушили все договоренности с ним, из-за чего Дмитрий Стус отказался сотрудничать со съемочной группой. Об этом он сообщил в комментарии Hromadske.

Дмитрий Стус рассказал, что около года назад авторы фильма обратились к нему за консультациями.

"Я попросил сценарий. После прочтения сценария я отказался с ними сотрудничать, на этом все", - сказал он.

Сын поэта считает сценарий неприемлемым "ни по этическим соображениям, ни по эстетическим".

Дмитрий заявил, что его отношение к создателям фильма и к самой картине не изменится, даже если в фильм вернут сцену с Виктором Медведчуком, который был адвокатом Василия Стуса.

«Люди от моего имени распространили кучу заявлений ... Меня просили поговорить с ними о проблематике, мы договорились, что все не будет вырываться из контекста. Но насколько мне рассказывают мои друзья и моя жена, все это нарушено. А с людьми, которые нарушают свои обещания, я ничего не имею общего», - сказал Дмитрий Стус.

Он предположил, что для того, чтобы фильм был легальным, возможно его создатели должны "обращаться ко мне об авторских правах". "Но я тогда не буду с ними говорить», - сказал сын Стуса.

Скандал возник вокруг фильма "Птица души" о Василие Стусе, который снимает режиссер Роман Бровко по сценарию Сергея Дзюбы и Артемия Кирсанова. Из фильма вырезали части сценария, в частности те, в которых фигурировал Виктор Медведчук - адвокат Стуса, а сейчас проророссийский политический деятель.

Как известно, Медведчук на суде выполнял функцию "второго прокурора" и не защищал подсудимого, а подтвердил обвинение.

По словам режиссера Бровко, сын Василия Стуса выступил против развития темы Медведчука, хотя сам Дмитрий Стус это отрицает. Также режиссер сказал, что была позиция прокатчиков, которые предупредили, что появление Медведчука приведет к тому, что "серьезные люди не захотят брать фильм в кинотеатры".

11 августа премьер-министр Владимир Гройсман поручил Министерству культуры и Госкино разобраться со скандалом вокруг фильма о Стусе и не допустить "перекручиваний и подмены исторической правды".