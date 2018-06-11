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11.06.2018, 14:56

Сытник: Для запуска антикоррупционного суда достаточно полгода

Сытник: Для запуска антикоррупционного суда достаточно полгода - Фото
Артем Сытник (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По мнению главы НАБУ, сейчас все подается как абсолютная победа, но запуск суда происходит в два этапа - сначала закон, а потом создание антикорсуда

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С момента принятия закона об антикоррупционном суде достаточно шесть месяцев для его создания и запуска. Об этом заявил глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник во время конференции по обсуждению результатов деятельности НАБУ за последние три года и видения будущего развития институции, передает корреспондент LIGA.net.

Он отметил, что сейчас все подается как абсолютная победа, однако, на самом деле, запуск суда происходит в два этапа - сначала закон, а потом создание антикоррупционного суда.

Накануне глава Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил о  том, что антикоррупционный суд начнет работу не раньше, чем через полгода, при оптимальных условиях.

7 июня Верховная Рада приняла закон об Антикоррупционном суде: "за" документ №7440 во втором чтении и в целом проголосовали 315 народных депутатов.  

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Теги: набу, глава НАБУ, артем сытник, антикоррупционный суд
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