Сытник: НАБУ выбросили из следственной группы по Холодницкому

Уже некоторое время расследованием уголовного дела против главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого занимается Служба безопасности Украины. Такими данными с Громадським поделился директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.
Он посетовал, что когда сведения о деле Холодницкого вышли на публику, власти создали следственную групу ГПУ с включением детективов НАБУ, но затем, по выражению Сытника, их оттуда "выбросили".
"Передали дело в СБУ, часть дела <...> И фактически сейчас мы к этому расследованию не имеем никакого отношения", — уточнил он.
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30 марта 2018 года Сытник и глава ГПУ Юрий Луценко передали Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров жалобы на руководителя САП: якобы тот совершил дисциплинарные нарушения. Это произошло после того, как были обнародованы сделанные в рабочем кабинете Холодницкого аудиозаписи, на которых речь идет о подстрекательстве свидетеля к даче неправдивых показаний, о сливе данных о предстоящих обысках и о прессинге на чиновников для принятия "правильных" решений.
За это главу САП призвали уйти с должности. Его также обвиняют в препятствовании расследованию некоторых производств НАБУ.
26 июля КДКП решила, что не станет увольнять его: Холодницкий получил только выговор. Директор НАБУ заявил, что обжалует выговор.