Сытник не знает, когда аудиторы приступят к проверке НАБУ

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник на брифинге во Львове затруднился ответить, когда будет проведен первый государственный аудит работы НАБУ. По его мнению, "история с аудиторами очень сильно затянулась", а то, что за почти три года работы ведомства в нем не было госпроверок - "это неправильно".
Директор НАБУ подчеркнул, что "аудита в бюро не боятся - приходите и проверяйте, что угодно: все расскажем и покажем".
По его словам, в отсутствие госаудита бюро обратилось с просьбой о проверке "к американским и европейским коллегам", в том числе из Минюста США, которые четыре месяца вели внешнее оценивание и выдали в итоге 47 рекомендаций для оптимизации работы антикоррупционной структуры.
Сытник также выразил уверенность, что третий аудитор для бюро - по квоте президента - появится "в ближайшее время", а проверка троицей аудиторов продлится "до полугода".
При этом он затруднился ответить - будет начат аудит еще в этому году, или уже в 2019-м.
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По закону, проверять НАБУ должны три аудитора, которые назначаются от президента, Кабмина и Верховной Рады. В случае негативного вывода суммарного аудита директора бюро увольняют.
Кабмин назначил своего аудитора еще год назад: им стал юрист Михаил Буроменский, профессор Института международных отношений университета им. Шевченко. Рада после череды скандалов 7 июня назначила своим аудитором доктора юридических наук, бывшего топ-дипломата Владимира Василенко. Президент Петр Порошенко с аудитором от Банковой пока не определился.