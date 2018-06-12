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12.06.2018, 10:52

Сытник не знает, когда аудиторы приступят к проверке НАБУ

Сытник не знает, когда аудиторы приступят к проверке НАБУ - Фото
Артем Сытник (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По словам директора бюро, будущее оценивание работы антикоррупционного ведомства государственными проверяющими может продлиться до полугода

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Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник на брифинге во Львове затруднился ответить, когда будет проведен первый государственный аудит работы НАБУ. По его мнению, "история с аудиторами очень сильно затянулась", а то, что за почти три года работы ведомства в нем не было госпроверок - "это неправильно".

Директор НАБУ подчеркнул, что "аудита в бюро не боятся - приходите и проверяйте, что угодно: все расскажем и покажем".

По его словам, в отсутствие госаудита бюро обратилось с просьбой о проверке "к американским и европейским коллегам", в том числе из Минюста США, которые четыре месяца вели внешнее оценивание и выдали в итоге 47 рекомендаций для оптимизации работы антикоррупционной структуры.

Сытник также выразил уверенность, что третий аудитор для бюро - по квоте президента - появится "в ближайшее время", а проверка троицей аудиторов продлится "до полугода".

При этом он затруднился ответить - будет начат аудит еще в этому году, или уже в 2019-м.

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По закону, проверять НАБУ должны три аудитора, которые назначаются от президента, Кабмина и Верховной Рады. В случае негативного вывода суммарного аудита директора бюро увольняют.

Кабмин назначил своего аудитора еще год назад: им стал юрист Михаил Буроменский, профессор Института международных отношений университета им. Шевченко. Рада после череды скандалов 7 июня назначила своим аудитором доктора юридических наук, бывшего топ-дипломата Владимира Василенко. Президент Петр Порошенко с аудитором от Банковой пока не определился.

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Теги: антикоррупционный суд, аудитор, набу, артем сытник
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