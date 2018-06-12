Сытник опроверг информацию о подозрении двум депутатам и министру

Артем Сытник (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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Глава НАБУ заверил, что антикоррупционные органы не готовят подозрения нардепам Лещенко и Рабиновичу, а также министру инфраструктуры Омеляну

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Глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник опроверг информацию о том, что антикоррупционные органы готовят подозрения нардепам Сергею Лещенко и Вадиму Рабиновичу, а также министру инфраструктуры Владимиру Омеляну. Об этом он сообщил во время брифинга.

Это не соответствует действительности", - отметил Сытник, комментируя информацию, обнародованную накануне рядом СМИ о том, что якобы антикоррупционные органы готовят подозрения Лещенко, Рабиновичу и Омеляну.

НАБУ уже год изучает материалы о проживании Омеляна в доме, который оформлен на родственницу его жены. В свою очередь Специализированная антикоррупционная прокуратура в феврале открыла уголовное производство по факту незаконного обогащения Рабиновича и внесения недостоверных данных в электронную декларацию.

Накануне сообщалось, что результаты независимого внешнего аудита НАБУ показали, что бюро не находится под влиянием никакого другого органа власти или иностранной институции.