Сытника не устраивает выговор Холодницкому, требует увольнения

Директор НАБУ Артем Сытник возражает против вывода Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП), в котором рекомендуется ограничиться в отношении главы САП Назара Холодницкого выговором, и настаивает на его увольнении. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
Свое возражение Сытник направил в комиссию. Он считает, что подтверждены достаточные основания для увольнения Холодницкого с должности главы САП.
По информации НАБУ, в выводах комиссии подтверждаются "грубые нарушения руководителем САП правил прокурорской этики, разглашение сведений, которые стали ему известны при исполнении служебных полномочий, совершение действий, порочащих звание прокурора, незаконное вмешательство в служебную деятельность другого прокурора и др.".
Вместе с тем, в КДКП утверждают, что решение об увольнении Холодницкого должно приниматься по рекомендации Совета прокуроров Украины и при наличии определенных законом оснований, которые, согласно заключению комиссии, отсутствуют.
В НАБУ не согласны и говорят, что, по закону о прокуратуре, комиссия может принимать решение о прекращении полномочий прокурора. В частности, если совершенный им дисциплинарный проступок имеет характер грубого нарушения. Именно такие проступки, по мнению НАБУ, совершил глава САП.
В заключении комиссии прокуроров, обнародованном 3 июля, докладчик по дисциплинарному делу в отношении Холодницкого рекомендует наложить на него выговор и не увольнять.
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