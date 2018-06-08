"Террористы - в Кремле": в Праге прошла акция в поддержку Сенцова

Фото: facebook.com/Wendysss/

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Участники акции держали плакаты с надписями "Свободу политзаключенным", "Настоящие террористы - в Кремле"

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Акция участников "Демонстрации восьми" в поддержку политзаключенного, украинского режиссера Олега Сенцова прошла в Праге на площади Вацлава Гавела. Об этом сообщил один из организаторов акции Вацлав Боздех в Facebook.

Участники акции держали плакаты с надписями "Свободу политзаключенным", "Настоящие террористы - в Кремле". Они организовали сбор подписей за освобождение Сенцова и других политических узников Кремля.

"Мы, участвовавшие в так называемой Демонстрации восьми (Павел Литвинов, Татьяна Баевова, Виктор Файнберг и Сергей Шаров-Делоне, брат Вадима Делоне) на Красной площади 25 августа 1968 года, на этот раз - в Праге на площади Вацлава Гавела в знак солидарности с политзаключенным Олегом Сенцовым ", - говорится в сообщении.

18 мая 2018 года глава МИД Павел Климкин начал выступление на министерском заседании Совета Европы с цитаты из заявления Сенцова, в котором тот сообщает о начале бессрочной голодовки.