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11.06.2018, 17:38

The Times извинилась за карту России с оккупированным Крымом

The Times извинилась за карту России с оккупированным Крымом - Фото
Карта с "российским" Крымом на страницах The Times (фото - twitter.com/UkrEmbLondon)

Подавляющее большинство стран, включая Великобританию, не признают российскую аннексию украинского полуострова, напомнила редакция газеты

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Авторитетная британская газета The Times извинилась за карту в приложении о грядущем Чемпионате мира по футболу, на которой временно оккупированный Крымский полуостров был показан как часть России. Соответствующее сообщение появилось сегодня на сайте издания.

Редакция газеты напомнила, что "подавляющее большинство стран, включая Великобританию, отказываются признать аннексию Россией украинского Крыма в 2014 году и осудили ее как противоречащую международному праву".

"Приносим извинения за ошибку", - говорится в сообщении.

В посольстве Украины в Лондоне оценили этот шаг издания. "Каждый может совершить ошибку. Важно признать ее и своевременно исправить. Мы это ценим!" – отмечается в сообщении в официальном Twitter дипмиссии.

Россия оккупировала Крымский полуостров в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма РФ. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Против России были введены персональные и секторальные санкции. Украина не признает незаконное проведение Москвой в Крыму парламентских и президентских выборов и считает избранную с участием полуострова Госдуму нелегитимной.

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Теги: аннексия Крыма, Крым, российская агрессия, The Times, карта крыма
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