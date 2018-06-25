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25.06.2018, 15:57

Тимошенко, Гриценко и Ляшко: КМИС назвал ведущих кандидатов

Тимошенко, Гриценко и Ляшко: КМИС назвал ведущих кандидатов - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Более четверти всех опрошенных украинцев пока еще не определились с президентскими симпатиями

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Если бы выборы президента состоялись в середине июня 2018 года, то их выиграла бы лидер Батькивщины Юлия Тимошенко, которая опередила бы ближайшего конкурента в лице Анатолия Гриценко. К таким выводам пришли аналитики Киевского международного института социологии, показав результаты нового опроса.

Если бы в выборах не участвовали музыкант Святослав Вакарчук и комик Владимир Зеленский, то в первом туре больше всех голосов получила бы Тимошенко (среди тех, кто собирается голосовать и определился):

Тимошенко - 22,8%
Гриценко - 16%
Олег Ляшко - 13,2%
Юрий Бойко - 10,6%
Петр Порошенко - 10,5%
Вадим Рабинович - 8,4%

Тот же опрос "среди всех" показывает, что целых 28,3% респондентов пока не определились, за кого будут голосовать.

Если бы Вакарчук и Зеленский принимали участие, то результаты поменялись бы следующим образом:

Тимошенко - 19 5%
Гриценко - 12,6%
Ляшко - 10,7%
Бойко - 10,2%
Порошенко - 8,5%
Зеленский - 8,3 %
Рабинович - 7,5%
Вакарчук - 7,4%

"Среди всех" с тем же вопросом 26,9% не определились, за кого голосовать.

Читайте мнение: Досрочные выборы президента: сценарий Порошенко или вымысел

Если же рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился (именно эти показатели ближе всего к возможным результатам выборов, если бы они проводились в середине апреля), то КМИС получает такую картину:

Тимошенко - 19,5%
Гриценко - 12,6%
Ляшко - 10,7%
Бойко - 10,2%
Порошенко - 8,5%
Зеленский - 8,3%
Рабинович - 7,5%
Вакарчук - 7,4%
Олег Тягнибок - 2,7%
Андрей Садовый - 2,4%
Другие кандидаты - 10,2%

Опрос проведен с 7 по 21 июня 2018 года методом личного интервью среди 2005 украинцев старше 18 лет в 110 населенных пунктах по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность - не выше 3,3%.

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В рейтинге от соцслужбы центра им. Разумкова за май 2018 года лидируют Тимошенко, Гриценко и Бойко, а Порошенко занимает четвертое место в гонке.

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Теги: петр порошенко, опрос, юлия тимошенко, анатолий гриценко, социология, выборы президента
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