Тимошенко, Гриценко и Ляшко: КМИС назвал ведущих кандидатов

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

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Более четверти всех опрошенных украинцев пока еще не определились с президентскими симпатиями

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Если бы выборы президента состоялись в середине июня 2018 года, то их выиграла бы лидер Батькивщины Юлия Тимошенко, которая опередила бы ближайшего конкурента в лице Анатолия Гриценко. К таким выводам пришли аналитики Киевского международного института социологии, показав результаты нового опроса.

Если бы в выборах не участвовали музыкант Святослав Вакарчук и комик Владимир Зеленский, то в первом туре больше всех голосов получила бы Тимошенко (среди тех, кто собирается голосовать и определился):

Тимошенко - 22,8%

Гриценко - 16%

Олег Ляшко - 13,2%

Юрий Бойко - 10,6%

Петр Порошенко - 10,5%

Вадим Рабинович - 8,4%

Тот же опрос "среди всех" показывает, что целых 28,3% респондентов пока не определились, за кого будут голосовать.

Если бы Вакарчук и Зеленский принимали участие, то результаты поменялись бы следующим образом:

Тимошенко - 19 5%

Гриценко - 12,6%

Ляшко - 10,7%

Бойко - 10,2%

Порошенко - 8,5%

Зеленский - 8,3 %

Рабинович - 7,5%

Вакарчук - 7,4%

"Среди всех" с тем же вопросом 26,9% не определились, за кого голосовать.

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Если же рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился (именно эти показатели ближе всего к возможным результатам выборов, если бы они проводились в середине апреля), то КМИС получает такую картину:

Тимошенко - 19,5%

Гриценко - 12,6%

Ляшко - 10,7%

Бойко - 10,2%

Порошенко - 8,5%

Зеленский - 8,3%

Рабинович - 7,5%

Вакарчук - 7,4%

Олег Тягнибок - 2,7%

Андрей Садовый - 2,4%

Другие кандидаты - 10,2%

Опрос проведен с 7 по 21 июня 2018 года методом личного интервью среди 2005 украинцев старше 18 лет в 110 населенных пунктах по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность - не выше 3,3%.

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В рейтинге от соцслужбы центра им. Разумкова за май 2018 года лидируют Тимошенко, Гриценко и Бойко, а Порошенко занимает четвертое место в гонке.