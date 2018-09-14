Тимошенко лидирует в президентском рейтинге: опрос трех центров

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Согласно опросу, который провели совместно три центра социальных исследований, 15% избирателей не голосовали бы на президентских выборах

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Если бы выборы президента Украины проходили в ближайшее воскресенье, то больше всего голосов (11%) набрала бы Юлия Тимошенко. Такие результаты показал совместный социологический опрос КМИС, Центра Разумкова и СОЦИС, который проводили с 30 августа по 9 сентября этого года.

При этом 15% заявили, что не участвовали ли бы в голосовании, а 23,4% отказались отвечать, за кого отдали бы голос, или не знают ответа.

Среди кандидатов на втором месте - Петр Порошенко, у которого 7,1%, на третьем - Владимир Зеленский (6,7%).

6,5% проголосовали бы за Святослава Вакарчука, 6,3% - за Анатолия Гриценко, 6% - за Юрия Бойко, 4,4% - за Олега Ляшко и 3,6% за Вадима Рабиновича.

Опрошенные считают, что из кандидатов больше всего шансов победить у двух из них - Юлии Тимошенко и Петра Порошенко.

Больше 46% опрошенных считают, что Россия заинтересована в победе на выборах Юрия Бойко.

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Опрос проводили с 30 августа по 9 сентября, всего были опрошены 1005 респондентов с помощью интервью.

4 сентября социологический опрос фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и социологической службы Центра Разумкова показал, что в Украине нет ни одного политического лидера, доверие к которому было бы больше уровня недоверия.

Согласно этому же опросу, в честность предстоящих президентских выборов верят только 17% избирателей, а еще 40% уверены, что выборы будут не очень честными.