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15.06.2018, 14:53

Тимошенко предложила фильтровать судей через "палаты чести"

Тимошенко предложила фильтровать судей через "палаты чести" - Фото
Юлия Тимошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Такую реформу следует сделать для того, "чтобы больше не возникало вопросов о люстрации судей или их наказании", считает лидер партии Батькивщина

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Так называемые палаты чести должны заменить дисциплинарные комиссии: их должно быть три для каждой из судебных инстанций. Эту идею во время выступления на форуме "Новый курс Украины" озвучила лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко, передает корреспондент LIGA.net.

По ее словам, в такие структуры должны войти а) суд присяжных (формируется по методу случайных чисел из всех граждан) и б) юристы и правозащитники, которые не были прокурорами и не работали в судебной системе ("представляют гражданское общество").

Тимошенко предлагает, чтобы все участники спора на всех уровнях имели возможность обратиться к палате своей инстанции, и если есть нарушение процедуры рассмотрение дела, то она (палата) сможет совершить отвод судьи. "Потому что сейчас отвод совершают сами судьи", - добавила политик.

По ее идее, нужно избирать “мировых” судей и судей первых инстанций, которые будут разбирать небольшие споры на местах, причем избрание должно сопровождаться открытыми дебатами, "чтобы община могла выбрать самых достойных".

Тимошенко предлагает также, чтобы судьи высших инстанций (кассационных и апелляционных) до получения права назначаться "выше" работали 10 лет и больше на местном уровне. При этом все судьи должны сформировать нацреестр судей с предусмотренной очередью на занятие высших карьерных вакансий.

Читайте мнение: Новый курс по старым граблям, или Венесуэла - наш маяк

Ранее в интервью LIGA.net директор фонда Демократические инициативы Ирина Бекешкина сообщила, что самые бедные украинцы готовы проголосовать за Тимошенко, а среди тех, кто из среднего класса и богаче, 20% готовы проголосовать за Петра Порошенко, и лишь 1% - лидеру Батькивщины.

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Теги: судебная реформа, судьи, юлия тимошенко, Батькивщина, палаты чести
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