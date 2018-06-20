Тимошенко заявила о своем участии в выборах президента

Юлия Тимошенко Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

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По словам политика, в случае победы на выборах, она проведет референдум по принятию новой Конституции

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Лидер партии Батьківщина Юлия Тимошенко заявила о своем намерении участвовать в выборах президента Украины. Об этом она сказала во время онлайн-трансляции в Facebook.

"Тут я хочу четко сказать: я буду баллотироваться на должность президента. Но баллотироваться исключительно для того, чтобы еще разок сыграть в этот авторитаризм, монополию власти… Понимаете, для меня выборы, президентская должность – это не Playstation, это реальные изменения, которых ждет страна", - заявила Тимошенко.

По словам политика, в случае победы на выборах, она проведет референдум по принятию новой Конституции, «чтобы демонополизировать власть и сделать ее более сильной и сбалансированной».

Согласно опросу центра им. Разумкова, в майском президентском рейтинге лидируют Юлия Тимошенко, Анатолий Гриценко и Юрий Бойко, а действующий глава государства Петр Порошенко занимает четвертое место в гонке.