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09.08.2018, 16:05

Томос об автокефалии УПЦ: зачем Новинский ездил в Турцию

Томос об автокефалии УПЦ: зачем Новинский ездил в Турцию - Фото
Вадим Новинский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По данным военных экспертов, спонсор Украинской православной церкви Московского патриархата встречался с главой МИД Турции

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Народный депутат от Оппозиционного блока и спонсор Украинской православной церкви Московского патриархата Вадим Новинский убеждал официальную Анкару противодействовать процессу предоставления томоса об автокефалии украинской церкви. Об этом говорится в сводке группы Информационное сопротивление.

По данным группы ИС, в ходе его неформальной встречи с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, состоявшейся в Турции 1 июня 2018 года, Новинский пытался убедить официальную Анкару в необходимости реализации плана противодействия процессу получения томоса об автокефалии УППЦ.

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"Неформальную встречу организовал один из топ-менеджеров принадлежавшего Новинскому предприятия через свой бизнес-контакт в Турции. Организаторами и участниками встречи были пока неустановленный контакт Новинского в Анкара и собственник отелей Литторс (город Алания, - ред.) Мустафа Кемаль Халья, представляющий округ, из которого в турецкий парламент был избран Чавушоглу", - отмечается в сообщении.

В ИС уточнили, что "Новинскому не удалось убедить турецких чиновников повлиять на позицию Фанара".

22 апреля Вселенский патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии УПЦ.

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Теги: Вадим Новинский, Турция, Мевлют Чавушоглу, томос об автокефалии, глава мид турции
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