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23.07.2018, 13:42

Топ-10 депутатов-прогульщиков: игнорировали 90% голосований Рады

Топ-10 депутатов-прогульщиков: игнорировали 90% голосований Рады - Фото
Фото: LIGA.net

Более полсотни депутатов присутствовали только на 10% голосований в парламенте в течение восьмой сессии

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В течение восьмой сессии, которая длилась с февраля по июль, 53 народных депутата пропустили 90% голосований Верховной Рады. Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.

Согласно данным, большинство из них являются членами группы Видродження (11 человек), Оппозиционного блока (15) и Воли народа (10). 

Пятеро депутатов (Евгений Бакулин, Дмитрий Ярош, Вячеслав Константиновский, Александр Онищенко и Сергей Клюевне проголосовали (не была нажата кнопка "за", "против" или "воздержался") ни разу за сессию.

Также почти не голосовали Константин Жеваго (принял участие в 0,36% голосований), Евгений Мураев (0,54%), Виталий Чепинога (0,63%), Вадим Рабинович (1,3%) Ефим Звягильский (1,34%).

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В Раде неохотно голосовали и такие политики как Дмитрий Добкин (принял участие в 4,2% голосований), Сергей Кивалов (4,78%), Виталий Хомутынник (5,18%), Роман Зварыч (6,93%), Наталья Королевская (7,82%), Олесь Довгий (9,42%), Нестор Шуфрич (9,6%), Михаил Поплавский (9,6%).

Лишь отдельные депутаты приняли участие во многих голосованиях Рады. Среди них Иван Спорыш (99,82%), Михаил Бондарь (99,42%) и Виктор Пинзеник (99,29%).

Всего в течение восьмой сессии было проведено 72 пленарных заседания, во время которых состоялось 2239 голосований.

Список надепов, которые пропустили 90% голосований в течение этой сессии:

Бакулин Е.Н.
Клюев С.П.
Константиновский В.Л.
Онищенко А.Р.
Ярош Д.А.
Жеваго К.В.
Мураев Е.В.
Чепинога В.М.
Рабинович В.З.
Звягильский Ю.Л.
Емельянович Д.С.
Ларин С.Н.
Фурсин И.
Левочкина Ю.В.
Савченко Н.В.
Писаренко В.В.
Добкин Д.М.
Солод Ю.В.
Богуслаев В.А.
Деркач А.Л.
Загорий В.
Кивалов С.В.
Климов Л.М.
Святаш Д.В.
Пресман А.С.
Хомутынник В.Ю.
Куприй В.М.
Березкин С.С.
Левочкин С.В.
Бойко Ю.А.
Зварыч Р.М.
Микитась М.В.
Шкиря И.Н.
Шенцев Д.О.
Бондарь В.В.
Королевская Н.Ю.
Зубик В.В.
Дзензерский Д.В.
Фельдман А.Б.
Мысик В.Ю.
Барвиненко В.Д.
Тригубенко С.М.
Гиршфельд А.М.
Добкин М.М.
Кривохатько В.В.
Ивахив С.П.
Мартиняк С.В.
Кожемякин А.А.
Долгое А.С.
Геллер Е.Б.
Шуфрич Н.И.
Поплавский М.М.
Головко М.И. 

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В январе 2018 года в Национальном конгрессе Аргентины ввели систему контроля за посещением парламента депутатами и сотрудниками аппарата, чтобы выявлять прогульщиков. Посещаемость в законодательном органе Аргентины контролируют с помощью сканирования отпечатка пальца. 

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Теги: верховная рада, парламент, рада, депутаты, Комитет избирателей Украины, депутаты-прогульщики, сессия, нардепы, прогульщики
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