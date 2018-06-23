Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
23.06.2018, 13:15

Винник, Котвицкий и Левочкина - топ-должники в Раде: инфографика

Винник, Котвицкий и Левочкина - топ-должники в Раде: инфографика - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Как пишут журналисты, "декларацию далеко не каждого нардепа хватает терпения доскроллить до конца" с их имуществом. С долгами дело обстоит иначе

Реклама
Реклама

Участники проекта "Декларации" от Bihus.Info проанализировали раздел финансовых обязательств в электронных декларациях народных депутатов, составив топ-десятку должников. Общая сумма официально задекларированных долгов нардепов составила 1,46 млрд грн.

"Однако реальная цифра может быть в разы больше", - подчеркнули авторы.

Рекордсменом по долгам оказался депутат от БПП Иван Винник, который набрал кредитов в Альфа-Банке и ПриватБанке на 316 млн гривень. Верховный суд запретил ему выезжать за пределы Украины до их погашения, а из его з/п ежемесячно взимают 20% (около 4000 грн) в бюджет. С такими темпами для погашения долга понадобится 6000 лет, уточнили авторы исследования.

На втором месте - нардеп Игорь Котвицкий, который более 10 лет должен $11 млн экс-заммэра Симферополя Нариман Хаялиеву. В пересчете на гривню по курсу на 31 декабря 2017 года это более 308 млн грн.

Третье место - у Юлии Левочкиной. Она задолжала своему же кипрскому оффшору около $5 млн. Также на ней - 500 тыс грн долга за услуги бронирования авиаперевозок. По состоянию на конец 2017-го долги депутата составляли 142 млн грн.

Нажмите, чтобы открыть полную схему:

Смотрите также: У кого из нардепов и сколько недвижимости за рубежом: инфографика

Мультимиллионер Александр Фельдман - на четвертом месте рейтинга. Владелец харьковского рынка "Барабашово" брал кредиты в Ощадбанке, у антиквара Руслан Шапиро, депутата Харьковского облсовета Андрея Стронова, экс-прокурора Крыма Василия Синчука и даже 83-летнего отца - Бориса Фельдмана. Сумма долга депутата - около 85,5 млн грн.

Замыкает топ-5 рейтинга с внутрисемейными долгами Ярослав Дубневич: если верить декларации, жена Наталья заняла у него 72,8 млн грн.

Читайте также
Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018Тема дня. Человек Порошенко: все факты о новом руководителе НАПК 28.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Игорь Котвицкий, Ярослав Дубневич, инфографика, декларации, имущество, иван винник, юлия левочкина, александр фельдман
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
В Донбассе СБУ задержала замгендиректора Госстандартметрологии
Происшествия В Донбассе СБУ задержала замгендиректора Госстандартметрологии
В Борисполе выходец из Ирака предлагал пограничнику взятку: видео
Происшествия В Борисполе выходец из Ирака предлагал пограничнику взятку: видео
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 