Винник, Котвицкий и Левочкина - топ-должники в Раде: инфографика

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

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Как пишут журналисты, "декларацию далеко не каждого нардепа хватает терпения доскроллить до конца" с их имуществом. С долгами дело обстоит иначе

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Участники проекта "Декларации" от Bihus.Info проанализировали раздел финансовых обязательств в электронных декларациях народных депутатов, составив топ-десятку должников. Общая сумма официально задекларированных долгов нардепов составила 1,46 млрд грн.

"Однако реальная цифра может быть в разы больше", - подчеркнули авторы.

Рекордсменом по долгам оказался депутат от БПП Иван Винник, который набрал кредитов в Альфа-Банке и ПриватБанке на 316 млн гривень. Верховный суд запретил ему выезжать за пределы Украины до их погашения, а из его з/п ежемесячно взимают 20% (около 4000 грн) в бюджет. С такими темпами для погашения долга понадобится 6000 лет, уточнили авторы исследования.

На втором месте - нардеп Игорь Котвицкий, который более 10 лет должен $11 млн экс-заммэра Симферополя Нариман Хаялиеву. В пересчете на гривню по курсу на 31 декабря 2017 года это более 308 млн грн.

Третье место - у Юлии Левочкиной. Она задолжала своему же кипрскому оффшору около $5 млн. Также на ней - 500 тыс грн долга за услуги бронирования авиаперевозок. По состоянию на конец 2017-го долги депутата составляли 142 млн грн.

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Мультимиллионер Александр Фельдман - на четвертом месте рейтинга. Владелец харьковского рынка "Барабашово" брал кредиты в Ощадбанке, у антиквара Руслан Шапиро, депутата Харьковского облсовета Андрея Стронова, экс-прокурора Крыма Василия Синчука и даже 83-летнего отца - Бориса Фельдмана. Сумма долга депутата - около 85,5 млн грн.

Замыкает топ-5 рейтинга с внутрисемейными долгами Ярослав Дубневич: если верить декларации, жена Наталья заняла у него 72,8 млн грн.