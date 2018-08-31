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31.08.2018, 11:48

Затраты на отдых Порошенко, Гонтаревой и Новинского: инфографика

Затраты на отдых Порошенко, Гонтаревой и Новинского: инфографика - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Оппоблоковец Новинский, как пишут авторы расследования, "больше любит хорошо покушать, чем понежиться на пляже" - он замыкает топ-тройку отдыхающих

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Журналисты проекта "Декларации" от bihus.info составили рейтинг топ-отдыхающих среди украинских чиновников: тех, кто на отпуск тратит больше средств, чем их коллеги. По состоянию на конец лета 2018 года его с мальдивским отдыхом возглавил президент Петр Порошенко.

В своей декларации за 2017-й глава государства указал два расхода на туристические услуги на общую сумму более 2,7 млн грн. При этом журналисты полагают, что вояж должен был обойтись Порошенко не менее чем в 14 млн грн.

Второе место в списке заняла экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева с 1,9 млн грн на отдых семьи.

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Замыкает первую тройку нардеп Вадим Новинский, который, как пишет источник, "больше любит хорошо поесть, чем понежиться на пляже". В прошлом году он задекларировал шесть расходов на гостинично-ресторанные услуги в РФ, ФРГ и Швейцарии на сумму более 1 млн грн.

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По меньшей мере в 834 тысячи гривень обошелся отдых в ФРГ и Испании нардепу Вячеславу Константиновскому, а пятый в списке, депутат Луцкого горсовета Андрей Покровский, потратил 582 тысячи гривень в Австрии и Франции.

Шестой "призер" - судья Верховного суда Ирина Желтобрюх - получила по месту работы около 425 тысячи гривень отпускных и помощи на оздоровление.

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"Всего в 2017-2018 годах украинские чиновники задекларировали около 9 млн гривень расходов на отдых и еще почти 52 млн гривень им было выплачено отпускных", - подытожили расследователи.

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Теги: коррупция, петр порошенко, Вадим Новинский, инфографика, отдых, отпуск, валерия гонтарева, bihus
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