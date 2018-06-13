Трагедия рейса MH17 "открыла глаза" премьеру Нидерландов

Марк Рютте (фото - пресс-служба премьера Нидерландов)

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ЕС и, в частности, Амстердам приняли решение требовать от Москвы ответа о ее роли в крушении Боинга над Донбассом, заявил Марк Рютте

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В зале заседаний Европейского парламента в Страсбурге глава правительства Нидерландов заявил, что Россия продолжает отрицать вину в трагедии с Боингом рейса МН17 и все больше дистанцируется от Запада. Такие слова Марка Рютте цитирует у себя в Twitter европарламентарий Петрас Ауштревичус.

Как выразился голландский премьер, его "мысли о Евросоюзе изменились, когда мы увидели, что такое международная солидарность, и как политическое давление может иметь значение".

Глава правительства Нидерландов подчеркнул, что санкционные решения ЕС после крушения МН17 "открыли ему глаза" на то, как может действовать Евросоюз.

"Мы приняли решение требовать от России отчета о ее роли в этой драме", - передает слова Рютте сайт NOS.nl.

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Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines рейса МН17 Амстердам-Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014 года в Донецкой области на подконтрольной боевикам территории. Погибли все 298 человек на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран, большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

24 мая 2018 года следствие обнародовало первые выводы: МН17 ракетой 1986 года выпуска сбил Бук 53-й бригады армии РФ (Курск). Австралия и Нидерланды официально обвинили РФ в катастрофе, Малайзия воздержалась от обвинений.