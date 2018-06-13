Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
13.06.2018, 13:50

Трагедия рейса MH17 "открыла глаза" премьеру Нидерландов

Трагедия рейса MH17 "открыла глаза" премьеру Нидерландов - Фото
Марк Рютте (фото - пресс-служба премьера Нидерландов)

ЕС и, в частности, Амстердам приняли решение требовать от Москвы ответа о ее роли в крушении Боинга над Донбассом, заявил Марк Рютте

Реклама
Реклама

В зале заседаний Европейского парламента в Страсбурге глава правительства Нидерландов заявил, что Россия продолжает отрицать вину в трагедии с Боингом рейса МН17 и все больше дистанцируется от Запада. Такие слова Марка Рютте цитирует у себя в Twitter европарламентарий Петрас Ауштревичус.

Как выразился голландский премьер, его "мысли о Евросоюзе изменились, когда мы увидели, что такое международная солидарность, и как политическое давление может иметь значение".

Глава правительства Нидерландов подчеркнул, что санкционные решения ЕС после крушения МН17 "открыли ему глаза" на то, как может действовать Евросоюз.

"Мы приняли решение требовать от России отчета о ее роли в этой драме", - передает слова Рютте сайт NOS.nl.

Смотрите видео: "Самолет? Какой самолет? Не понимаю, о чем вы": Путин об MH17

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines рейса МН17 Амстердам-Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014 года в Донецкой области на подконтрольной боевикам территории. Погибли все 298 человек на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран, большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

24 мая 2018 года следствие обнародовало первые выводы: МН17 ракетой 1986 года выпуска сбил Бук 53-й бригады армии РФ (Курск). Австралия и Нидерланды официально обвинили РФ в катастрофе, Малайзия воздержалась от обвинений.

Читайте также
Хроника войны России против Украины: последние события в Донбассе 13.06.2018Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: геополитика, война в донбассе, нидерланды, марк рютте, мн17
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
От пули снайпера погиб боец ВСУ, оккупанты потеряли пятерых
Происшествия От пули снайпера погиб боец ВСУ, оккупанты потеряли пятерых
МИД: Решение суда ООН против РФ будет обязательным для исполнения
Происшествия МИД: Решение суда ООН против РФ будет обязательным для исполнения
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 