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12.07.2018, 12:52

Трамп отказался от ряда встреч, но с Порошенко встретился - СМИ

Трамп отказался от ряда встреч, но с Порошенко встретился - СМИ - Фото
Петр Порошенко и Дональд Трамп (фото - пресс-служба президента)

СМИ пишут со ссылкой на источники, что американский президент отменил ряд двусторонних встречи на полях саммита НАТО в Брюсселе

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Президент США Дональд Трамп отменил ряд двусторонних встреч в рамках саммита НАТО в Брюсселе, назначенных на четверг, но встретился тет-а-тет с главой украинского государства Петром ПорошенкоОб этом сообщает Европравда со ссылкой на источники.

В свою очередь, об отмене всех встреч сообщает румынский телеканал Romania TV, ссылаясь на собкора в Брюсселе.

Официального подтверждения этой информации не было.

Американский президент встретился с Порошенко: переговоры продолжались около 20 минут. "Обсудили широкий спектр вопросов, включая Северный поток-2 и дальнейшее сотрудничество в оборонной сфере", - рассказал Европейской правде источник в АП.

Отмечается, что из-за смещения графика встреча прошла без журналистов. 

Кроме этого американский лидер планировал провести ряд двусторонних встреч с лидерами Грузии, Румынии и Азербайджана.

По данным Romania TV, Трамп не встретился с румынским президентом Йоханнисом Клаусом. Переговоры с ним были назначены на 11:00. 

Укринформ пишет, что глава США на саммите НАТО инициировал срочное заседание глав государств и правительств стран-членов Альянса. 

Ранее сегодня, 12 июля, сообщалось, что президент Петр Порошенко вместе с американским лидером Дональдом Трампом собираются обсудить сегодня на полях саммита НАТО в Брюсселе предстоящую встречу последнего с коллегой из РФ Владимиром Путиным. 

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Теги: Клаус Йоханнис, петр порошенко, США, дональд трамп, Румыния, саммит нато, саммит нато в брюсселе
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