Трамп отказался от ряда встреч, но с Порошенко встретился - СМИ

Президент США Дональд Трамп отменил ряд двусторонних встреч в рамках саммита НАТО в Брюсселе, назначенных на четверг, но встретился тет-а-тет с главой украинского государства Петром Порошенко. Об этом сообщает Европравда со ссылкой на источники.
В свою очередь, об отмене всех встреч сообщает румынский телеканал Romania TV, ссылаясь на собкора в Брюсселе.
Официального подтверждения этой информации не было.
Американский президент встретился с Порошенко: переговоры продолжались около 20 минут. "Обсудили широкий спектр вопросов, включая Северный поток-2 и дальнейшее сотрудничество в оборонной сфере", - рассказал Европейской правде источник в АП.
Отмечается, что из-за смещения графика встреча прошла без журналистов.
Кроме этого американский лидер планировал провести ряд двусторонних встреч с лидерами Грузии, Румынии и Азербайджана.
По данным Romania TV, Трамп не встретился с румынским президентом Йоханнисом Клаусом. Переговоры с ним были назначены на 11:00.
Укринформ пишет, что глава США на саммите НАТО инициировал срочное заседание глав государств и правительств стран-членов Альянса.
Ранее сегодня, 12 июля, сообщалось, что президент Петр Порошенко вместе с американским лидером Дональдом Трампом собираются обсудить сегодня на полях саммита НАТО в Брюсселе предстоящую встречу последнего с коллегой из РФ Владимиром Путиным.