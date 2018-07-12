Трамп отказался от ряда встреч, но с Порошенко встретился - СМИ

Петр Порошенко и Дональд Трамп (фото - пресс-служба президента)

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СМИ пишут со ссылкой на источники, что американский президент отменил ряд двусторонних встречи на полях саммита НАТО в Брюсселе

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Президент США Дональд Трамп отменил ряд двусторонних встреч в рамках саммита НАТО в Брюсселе, назначенных на четверг, но встретился тет-а-тет с главой украинского государства Петром Порошенко. Об этом сообщает Европравда со ссылкой на источники.

В свою очередь, об отмене всех встреч сообщает румынский телеканал Romania TV, ссылаясь на собкора в Брюсселе.

Официального подтверждения этой информации не было.

Американский президент встретился с Порошенко: переговоры продолжались около 20 минут. "Обсудили широкий спектр вопросов, включая Северный поток-2 и дальнейшее сотрудничество в оборонной сфере", - рассказал Европейской правде источник в АП.

Отмечается, что из-за смещения графика встреча прошла без журналистов.

Кроме этого американский лидер планировал провести ряд двусторонних встреч с лидерами Грузии, Румынии и Азербайджана.

По данным Romania TV, Трамп не встретился с румынским президентом Йоханнисом Клаусом. Переговоры с ним были назначены на 11:00.

Укринформ пишет, что глава США на саммите НАТО инициировал срочное заседание глав государств и правительств стран-членов Альянса.