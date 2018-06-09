Трамп вновь заявил, что Обама "позволил России забрать Крым"

Дональд Трамп (фото - Getty Images)

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Действующий президент США утверждает, что при нем было бы "совсем другое отношение"

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Президент США Дональд Трамп в очередной раз обвинил своего предшественника Барака Обаму в том, что его администрация позволила России аннексировать украинский Крым. Соответствующее заявление хозяин Белого дома сделал на сегодняшней пресс-конференции на полях саммита Большой семерки в Канаде.

"Обама позволил забрать Крым. Обама может говорить все, что угодно, но он позволил России забрать Крым. Я мог бы иметь совсем другое отношение. Но вы должны задать свой вопрос президенту Обаме, почему он это сделал?", - сказал Трамп.

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