Три партии покупают рекламу на ТВ на деньги налогоплательщиков

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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За период с апреля по июнь три партии оплачивали свою рекламу на телевидении из денег, полученных из бюджета

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Радикальная партия Олега Ляшко, Оппозиционный блок и Батькивщина покупают рекламу на телевидении за государственные деньги. Об этом сообщает Комитет избирателей Украины со ссылкой на отчеты партий об имуществе, доходах и расходах за второй квартал.

За период с апреля по июнь Радикальная партия потратила 6,5 млн грн на рекламу. В частности, 4,7 млн перечислили телеканалам 24, 112 Украина и "Прямой".

Оппозиционный блок на рекламу потратил 4,2 млн грн, из них на телерекламу 3,2 млн грн. Большую часть суммы перевели телеканалу Интер.

Всю рекламу эти партии оплатили деньгами, полученными из Госбюджета.

Батькивщина платила за рекламу своими деньгами, но в общей сложности 3,7 млн грн, полученных из бюджета, все же пошли на оплату телерекламы.

За деньги налогоплательщиков также покупала рекламу Самопомощь - она потратила на это 0,6 млн грн.

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Как сообщал раньше КИУ, две трети украинских политических партий в отчетах за первый квартал 2018 года не задекларировали никаких расходов.