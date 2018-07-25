Труба: Кандидатов в ГБР проверят дополнительно

Роман Труба Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

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Одной рекомендации внешней конкурсной комиссии недостаточно

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Кандидатов на должности руководителей ГБР, рекомендованных со скандалом, будут назначать после проверок. Об этом сообщил на заседании Общественного совета при ГБР Роман Труба, передает корреспондент LIGA.net.

Он отметил, что одной рекомендации внешней конкурсной комиссии недостаточно. После того, как комиссия рекомендовала 27 кандидатов на должности руководителей территориальных управлений и структурных подразделений центрального аппарата, их будут проверять девять органов.

"Я не назначу ни одного из предложенных 27 человек без проведения проверки", - заявил глава ГБР.

Труба сообщил, что уже обратился к директору НАБУ Артему Сытнику с просьбой проверить имущественное положение кандидатов. Труба пояснил, что именно к имущественному положению кандидатов было больше всего вопросов и замечаний у Общественного совета при ГБР, журналистов и экспертов.

"По результатам проверок мы должны получить ответ, обоснованы ли обвинения кандидатов", - отметил он.

18 июля внешняя конкурсная комиссия завершила проведение конкурса на 27 руководящих должностей в Государственном бюро расследований.