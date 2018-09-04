Труба назначил 5 заместителей директоров теруправлений ГБР

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба назначил на должности пять заместителей директоров территориальных управлений ГБР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Заместителем директора территориального управления в Хмельницком стал Александр Лысый.
Заместителем директора территориального управления в Киеве назначен Александр Мельников.
Заместителем директора территориального управления в Мелитополе - Богдан Чегиль.
Заместителем директора территориального управления в Краматорске - Игорь Руденко.
Заместителем директора территориального управления в Николаеве - Николай Чернов.
Что касается других 14 победителей конкурса на должности заместителей директоров территориальных управлений, то в их отношении продолжаются проверки, сообщили в ГБР.
Ранее Труба заявил, что конкурсная комиссия Государственного бюро расследований уничтожила результаты прохождения полиграфа победителями на руководящие должности. Из-за этого он отказывается назначать 27 отобранных кандидатов на должности руководителей в территориальные управления ведомства.
Вчера конкурсная комиссия по ГБР снова направила Трубе 27 кандидатур без результатов полиграфа.