Труба назначил 5 заместителей директоров теруправлений ГБР

Роман Труба (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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Назначены заместители директоров теруправлений в Хмельницком, Киеве, Мелитополе, Краматорске и Николаеве

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Директор Государственного бюро расследований Роман Труба назначил на должности пять заместителей директоров территориальных управлений ГБР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Заместителем директора территориального управления в Хмельницком стал Александр Лысый.

Заместителем директора территориального управления в Киеве назначен Александр Мельников.

Заместителем директора территориального управления в Мелитополе - Богдан Чегиль.

Заместителем директора территориального управления в Краматорске - Игорь Руденко.

Заместителем директора территориального управления в Николаеве - Николай Чернов.

Что касается других 14 победителей конкурса на должности заместителей директоров территориальных управлений, то в их отношении продолжаются проверки, сообщили в ГБР.

Ранее Труба заявил, что конкурсная комиссия Государственного бюро расследований уничтожила результаты прохождения полиграфа победителями на руководящие должности. Из-за этого он отказывается назначать 27 отобранных кандидатов на должности руководителей в территориальные управления ведомства.

Вчера конкурсная комиссия по ГБР снова направила Трубе 27 кандидатур без результатов полиграфа.