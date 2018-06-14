Труба назвал приоритеты работы Госбюро расследований

Роман Труба (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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По словам главы Государственного бюро расследований Романа Трубы, ГБР планирует начать работу уже в сентябре этого года

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Приоритетами работы Государственного бюро расследований после запуска будут служебные преступления топ-чиновников, военные преступления и нарушения в работе правоохранительных органов и судебной системы. Об этом заявил глава ГБР Роман Труба, передает корреспондент LIGA.net.

"Никакого военного бюро юстиции не будет создано, - подчеркнул он. - Инициатором создания такого органа является Анатолий Матиос".

Труба напомнил, что ГБР планирует начать работу в сентябре этого года.

25 мая стартовало конкурсное тестирование претендентов на должности в Госбюро расследований. Всего на 701 должность в новом ведомстве подались более 5 тысяч кандидатов, часть которых отсеялась из-за несоответствия требованиям.

30 марта на учредительном собрании были избраны члены Совета общественного контроля при Государственном бюро расследований. Согласно сообщению, утверждены 15 человек, среди которых:

Ростислав Попович - 32 голоса

Василий Апасов - 27 голосов

Ярослав Романенко - 37 голосов

Максим Болдин - 39 голосов

Ростислав Дмитрусь - 41 голос

Максим Марчук - 35 голосов

Игорь Проценко - 33 голоса

Наталья Мамченко - 41 голос

Анатолий Свирид - 29 голосов

Александр Вольвак - 31 голос

Сергей Иванов - 30 голосов

Денис Колесников - 31 голос

Надежда Коренная - 31 голос

Екатерина Кувита - 22 голоса

Анна Колесник - 22 голоса.