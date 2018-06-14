Труба назвал приоритеты работы Госбюро расследований

Приоритетами работы Государственного бюро расследований после запуска будут служебные преступления топ-чиновников, военные преступления и нарушения в работе правоохранительных органов и судебной системы. Об этом заявил глава ГБР Роман Труба, передает корреспондент LIGA.net.
"Никакого военного бюро юстиции не будет создано, - подчеркнул он. - Инициатором создания такого органа является Анатолий Матиос".
Труба напомнил, что ГБР планирует начать работу в сентябре этого года.
25 мая стартовало конкурсное тестирование претендентов на должности в Госбюро расследований. Всего на 701 должность в новом ведомстве подались более 5 тысяч кандидатов, часть которых отсеялась из-за несоответствия требованиям.
30 марта на учредительном собрании были избраны члены Совета общественного контроля при Государственном бюро расследований. Согласно сообщению, утверждены 15 человек, среди которых:
Ростислав Попович - 32 голоса
Василий Апасов - 27 голосов
Ярослав Романенко - 37 голосов
Максим Болдин - 39 голосов
Ростислав Дмитрусь - 41 голос
Максим Марчук - 35 голосов
Игорь Проценко - 33 голоса
Наталья Мамченко - 41 голос
Анатолий Свирид - 29 голосов
Александр Вольвак - 31 голос
Сергей Иванов - 30 голосов
Денис Колесников - 31 голос
Надежда Коренная - 31 голос
Екатерина Кувита - 22 голоса
Анна Колесник - 22 голоса.