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25.07.2018, 18:11

Труба рассказал, какие будут зарплаты в Госбюро расследований

Труба рассказал, какие будут зарплаты в Госбюро расследований - Фото
Роман Труба Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Вопрос о повышении зарплат пока поднимать не планируется

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Уровень зарплат руководителей в Государственного бюро расследований будет не меньше 40 тысяч грн. Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба, передает корреспондент LIGA.net.

Труба добавил, что зарплата составит 45-46 тысяч грн. 

Он подчеркнул, что пока не планирует поднимать вопрос повышения зарплат.

"Я не буду говорить об увеличении зарплаты пока ГБР не начнет работу и мы не покажем первые результаты", - сказал директор Бюро.

18 июля внешняя конкурсная комиссия завершила проведение конкурса на 27 руководящих должностей в Государственном бюро расследований.

25 июля Труба заявил, что кандидатов на должности руководителей ГБР, рекомендованных со скандалом, будут назначать после проверок. Он отметил, что одной рекомендации внешней конкурсной комиссии недостаточно. После того, как комиссия рекомендовала 27 кандидатов на должности руководителей территориальных управлений и структурных подразделений центрального аппарата, их будут проверять девять органов.

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Теги: Роман Труба, гбр
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