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Боты:
10.07.2018, 06:43

Труханов подал в суд на Украину

Труханов подал в суд на Украину - Фото
Геннадий Труханов (фото - Андрей Гудзенко / LIGA.net)

Мэр Одессы пожаловался ЕСПЧ на то, что НАБУ "нарушило его права", когда детективы ведомства в конце зимы задерживали чиновника в киевском аэропорту

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Одесский мэр Геннадий Труханов подал иск в Европейский суд по правам человека: он полагает, что во время задержания 14 февраля детективами Национального антикоррупционного бюро в киевском аэропорту Борисполь ведомство нарушило его права. Это следует из сообщения на сайте юридической компании, которая представляет его интересы по указанному делу.

Там сообщают, что ЕСПЧ "принял к рассмотрению" заявление Труханова, который пожаловался на якобы нарушение ст. 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод – "права на свободу и личную неприкосновенность" лица.

"Мы неоднократно говорили о негативных процессуальных последствиях незаконного задержания и факте нарушения правоохранительными органами национального законодательства и международных обязательств. Соответствующая жалоба была принята и Европейским судом по правам человека 6 июня 2018 года", - добавил защитник мэра Александр Лысак.

Иск носит название "Trukhanov v. Ukraine".

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14 февраля 2018 года НАБУ задержало в аэропорту Борисполь Труханова и его зама Павла Вугельмана по подозрению в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191 УК).

Речь идет о так называемом деле завода Краян. Суд избрал им меру пресечения в виде личной поруки нардепов.

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Ранее НАБУ опубликовало "10 фактов о нанесении ущерба бюджету приморского города" по делу Краяна и показало схему расхищения средств.

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Теги: права человека, задержание, набу, иск, геннадий труханов, еспч
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