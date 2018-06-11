Охендовский просит десятки миллионов на защиту данных ЦИК

Центризбирком

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По словам главы Центризбиркома, с нынешним оборудованием в 2019 году комиссия не сможет гарантировать такой же уровня безопасности, как и в 2014-м

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Центральной избирательной комиссии не хватает около 36 млн грн на закупку оборудования, которое поможет гарантировать кибербезопасость выборов в 2019. Об этом сказала глава ЦИК Михаил Охендовский, передает пресс-служба комиссии.

"Без внедрения нового оборудования и новых подходов к защите собственных информационных ресурсов в 2019 году ЦИК будет сложней гарантировать тот уровень кибербезопасности выборов, который мы смогли гарантировать в 2014", - сказал Охендовский.

Эти деньги ЦИК просил в прошлом году и обращался к правительству и парламенту.

Охендовский отметил, что самая большая киберугроза украинским выборам исходит не из России или США, а с территории Украины: "Можно прогнозировать, что ситуация с киберугрозами на следующих выборах будет похожа на использование так называемого "админресурса"".

В 2014 году накануне президентских выборов хакеры попытались вывели из строя сайт ЦИК и систему Выборы.

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В этом году вступил в силу закон об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины.