Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
15.08.2018, 07:58

"Циники и убийцы": Геращенко ответила АП РФ по Сенцову

"Циники и убийцы": Геращенко ответила АП РФ по Сенцову - Фото
Ирина Геращенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Первый вице-спикер Верховной Рады подчеркнула, что РФ реализует сценарий медленного убийства украинского режиссера

Реклама
Реклама

Личное обращение украинского политизаключенного, режиссера Олега Сенцова к президенту РФ Владимиру Путину с ходатайством о помиловании не является обязательным условием. Об этом заявила первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко у себя Facebook, комментируя ответ матери Сенцова управления по обеспечению конституционных прав граждан при администрации президента РФ.

"Кремль врет! Савченко не просила о помиловании! Цинизм, но о ее помиловании просили родственники убитых в Донбассе российских журналистов, совершенно посторонние ей люди. И ничего, сработало, потому что это был кремлевский сценарий. Отсутствие личной челобитной не помешала Путину помиловать Надежду", - подчеркнула Геращенко.

Она подчеркнула, что Путин знает, что Сенцов никогда не напишет личное обращение.

Читайте также: Европейская киноакадемия воззвала к "милосердию" Путина

"Кремлевские нелюди, циники, убийцы. Путин знает, что Олег никогда не напишет челобитную. РФ реализует сценарий медленного убийства Олега. У мамы Сенцова в воскресенье был день рождения. Она ждала самый большой подарок - возвращение сына. Получила гнусное письмо из Кремля", - отметила Геращенко.

Она добавила, что заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз справедливо напоминает: "ни он, ни Ильми Умеров тоже не писали никаких просьб Путину о помиловании".

14 мая 2018 года Сенцов начал бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. 

13 июля мать Сенцова написала президенту РФ ходатайство о помиловании. 

8 августа сестра Сенцова Наталья Каплан со ссылкой на письмо брата сообщила, что тот "почти не встает", "все катастрофически плохо" и "конец близок". Чтобы оставаться в сознании, Сенцов употребляет питательную смесь.

14 августа 2018 года в управлении по обеспечению конституционных прав граждан при Администрации президента РФ заявили, что для начала процедуры помилования Сенцов должен самостоятельно обратиться к Путину.

Читайте также
Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018Тема дня. Человек Порошенко: все факты о новом руководителе НАПК 28.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: владимир путин, кремль, Надежда Савченко, Ирина Геращенко, помилование, Олег Сенцов, ильми умеров, голодовка сенцова, ахтем чийгоз
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
У Путина ответили матери Сенцова о помиловании
Политика У Путина ответили матери Сенцова о помиловании
"Делаю, что должен": к Сенцову пустили правозащитницу
Политика "Делаю, что должен": к Сенцову пустили правозащитницу
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 