"Циники и убийцы": Геращенко ответила АП РФ по Сенцову

Ирина Геращенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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Первый вице-спикер Верховной Рады подчеркнула, что РФ реализует сценарий медленного убийства украинского режиссера

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Личное обращение украинского политизаключенного, режиссера Олега Сенцова к президенту РФ Владимиру Путину с ходатайством о помиловании не является обязательным условием. Об этом заявила первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко у себя Facebook, комментируя ответ матери Сенцова управления по обеспечению конституционных прав граждан при администрации президента РФ.

"Кремль врет! Савченко не просила о помиловании! Цинизм, но о ее помиловании просили родственники убитых в Донбассе российских журналистов, совершенно посторонние ей люди. И ничего, сработало, потому что это был кремлевский сценарий. Отсутствие личной челобитной не помешала Путину помиловать Надежду", - подчеркнула Геращенко.

Она подчеркнула, что Путин знает, что Сенцов никогда не напишет личное обращение.

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"Кремлевские нелюди, циники, убийцы. Путин знает, что Олег никогда не напишет челобитную. РФ реализует сценарий медленного убийства Олега. У мамы Сенцова в воскресенье был день рождения. Она ждала самый большой подарок - возвращение сына. Получила гнусное письмо из Кремля", - отметила Геращенко.

Она добавила, что заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз справедливо напоминает: "ни он, ни Ильми Умеров тоже не писали никаких просьб Путину о помиловании".

14 мая 2018 года Сенцов начал бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

13 июля мать Сенцова написала президенту РФ ходатайство о помиловании.

8 августа сестра Сенцова Наталья Каплан со ссылкой на письмо брата сообщила, что тот "почти не встает", "все катастрофически плохо" и "конец близок". Чтобы оставаться в сознании, Сенцов употребляет питательную смесь.

14 августа 2018 года в управлении по обеспечению конституционных прав граждан при Администрации президента РФ заявили, что для начала процедуры помилования Сенцов должен самостоятельно обратиться к Путину.