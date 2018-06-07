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07.06.2018, 12:37

Турчинов: Нас больше интересуют технологии США, чем само оружие

Турчинов: Нас больше интересуют технологии США, чем само оружие - Фото
Александр Турчинов (фото - пресс-служба СНБО)

По словам секретаря СНБО, американские поставки "джавелинов" Украине - позитивный момент, но Киев больше заинтересован в сотрудничестве в сфере ОПК

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После резкого прекращения в 2014 году работы с РФ в оборонной сфере Киев рассчитывал сразу же начать сотрудничество со стратегическими партнерами - США и ЕС, но этого не произошло. Такое заявление на Национальном экспертном форуме сделал секретарь СНБО Александр Турчинов, передает корреспондент LIGA.net.

Он добавил, что Украина вынуждена была создать полные замкнутые циклы военного производства.

Турчинов напомнил, что США передали Украине летальное оружие только недавно, на пятом году войны, и добавил - "нас интересует не столько само оружие, сколько военные технологии, тут мы готовы сотрудничать".

По словам секретаря СНБО, до 2014 года украинский ОПК, хоть и системно уничтожался, был частью российского военно-промышленного комплекса, а когда началась агрессия РФ, были оборваны связи в этой сфере между Киевом и Москвой. "Мы обрезали любые экспортные поставки в Россию составляющих, вооружения и военной техники", - сказал он, отметив, что "это был колоссальный удар по РФ".

Турчинов уточнил, что даже сейчас оккупанты не в состоянии запустить некоторые свои военные проекты, в частности, современные подводные и надводные корабли, поскольку не могут найти аналоги украинских турбин.

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Ранее сегодня Турчинов заявил, что СНБО собирается разрешить прямой экспорт для всех производителей военной техники и оружия в Украине - независимо от того, частный это сектор или государственный.

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Теги: александр турчинов, технологии, война в донбассе, оккупация крыма, ОПК, снбо, оборонное сотрудничество
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